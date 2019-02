Gabriel Oprea anunţă că UNPR a dat LOVITURA: 'În ultimul timp au venit peste 50.000 de membri de partid noi'

Uniunea Naţională pentru Progresul României (UNPR) este în plin proces de reorganizare şi creştere continuă a numărului de membri, iar conducerea partidului şi-a propus să obţină un rezultat onorabil la alegerile europarlamentare care vor avea loc în luna mai, a anunţat liderul formaţiunii, Gabriel Oprea, într-o conferinţă de presă susţinută sâmbătă la Borşa.

CITEȘTE ȘI: Specialiştii oferă răspunsul: Trebuie sau NU să omorâm păianjenii din casă?



"Suntem într-un proces de reorganizare a partidului. (...) Suntem singurul partid care ne-am ţinut de cuvânt şi nu am trădat niciodată, iar în ultimul timp au venit peste 50.000 de membri de partid noi, dintre care foşti militari, poliţişti, jandarmi, pompieri, rezervişti. Ne pregătim pentru alegerile europarlamentare, (...) trebuie să strângem peste 200.000 de semnături valide. Ne organizăm, creştem numărul membrilor în toate organizaţiile, ne mişcăm milităreşte ca să spun aşa. (...) Acum România este pe un drum greşit şi avem nevoie de solidaritate, de unitate, de a creşte imaginea României în Europa. (...) Ne propunem să facem o figură onorabilă la europarlamentare, în iunie vom stabili pe cine sprijinim la preşedinţia României şi ne propunem să ajungem la nivelul care am fost în 2015, un an în care UNPR era peste 15% . Ne dorim să avem o participare cât mai bună la alegerile locale din 2020 şi să intrăm în Parlamentul României", a declarat Gabriel Oprea, potrivit Agerpres.



Potrivit acestuia, UNPR lucrează la constituirea listei de candidaţi pentru alegerile europarlamentare, în paralel cu sporirea numărului de membri la toate organizaţiile din ţară.



"Lucrăm la lista candidaţilor pentru alegerile europarlamentare, plus că va fi cel puţin un maramureşan pe această listă. Va fi un om serios, va fi un om de valoare. Căutăm să punem oameni serioşi, profesionişti, oameni care să reprezinte cât mai bine România şi în primul rând să nu o denigreze de la Bruxelles. (...) La alegerile europarlamentare, spre deosebire de alegerile locale, intră mecanismul de partid, organizarea. De aceea, partidele care au o bună reprezentare în teritoriu vor avea rezultate şi noi încercăm milităreşte să ne organizăm, să ne mărim numărul de membri de partid cu oameni serioşi şi să obţinem un rezultat cât mai bun la europarlamentare", a spus Gabriel Oprea.

CITEȘTE ȘI: Rețete INEDITE de preparare a fructului de AVOCADO



În perspectiva alegerilor din anul 2020, UNPR nu exclude nicio alianţă politică, însă partidul intenţionează să devină un pol de forţă pentru a putea negocia.



"În politică n-ai voie să excluzi nicio alianţă, care poate fi şi cu Victor Ponta (preşedintele ProRomânia, n.r.), dar poate fi şi cu alte partide. (...) Noi vrem să mergem în primul rând singuri în alegeri, în primul rând. Nimeni nu te bagă în seamă în politică, nu stă cu tine la masă doar dacă reprezinţi ceva. Cred că profilul UNPR-ului este onoarea şi cred că de asta are nevoie România. Nu excludem nicio alianţă politică, dar noi vrem să ne pregătim cât mai serios şi să ne prezentăm onorabil la alegeri şi trebuie să câştigăm încrederea românilor", a subliniat Gabriel Oprea.



Preşedintele UNPR a adăugat că situaţia economică din acest moment a României nu ar trebui speculată politic.



"Nu trebuie speculată politic nicio situaţie economică, cred că trebuie să fim solidari ca să meargă ţara înainte, pentru oamenii simpli, pentru români. (...) Trebuie să fim solidari, e un mesaj de responsabilitate şi de solidaritate a tuturor oamenilor politici pentru România", a spus Gabriel Oprea.



În context, secretarul general al UNPR, Nuţu Fonta, a admis că lipsa din partid timp de aproape doi ani, din cauza problemelor în justiţie, a lui Gabriel Oprea a creat temporar o undă de nesiguranţă printre unii membri care au ales să părăsească partidul, însă o mare parte au revenit în cadrul UNPR.

CITEȘTE ȘI: Pot fi folosite medicamentele expirate? Explicaţiile specialiştilor



"Bulversarea partidului a fost creată de problemele juridice ale d-lui Oprea, a creat o stare de nesiguranţă printre colegi, printre aleşii locali şi nu numai locali. Prin revenirea d-lui Oprea, prin decizia de a fi alături de noi în această echipă, de a merge mai departe, colegii au primit un vot de încredere. Au văzut o încredere totală în a merge mai departe în reconstituirea UNPR-ului", a spus Nuţu Fonta.



La Borşa s-a desfăşurat sâmbătă Reuniunea Regională a organizaţiilor UNPR din Regiunea VI Nord-Vest Transilvania.