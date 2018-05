Gabriel Oprea confirmă întâlnirile de la K2 și T14: Cel mai bun jucător la tenis era Dâncu. Ce spune despre Dragnea

Fostul vicepremier Gabriel Oprea confirmă, într-un interviu pentru știripesurse.ro, întâlnirile de la K2 și T14.

„Ne întâlneam la K2. K2 este sala de protocol al SRI. T 14 era un fel de club, e mult spus. Erau acolo două terenuri de tenis și o sală de mese. Am jucat tenis acolo. Era ziua lui Maior, de exemplu. Veneau oamenii din sistem, se mânca, se bea câte ceva și se spunea «la mulți ani». Era o petrece între oameni in diferite funcții, asta se face în toate instituțiile. Erau discuții omenesti, și despre copii, și despre familie, poate și despre politică. Eu nu am auzit despre arestări la mesele la care eu am participat”, a povestit Oprea, într-un interviu pentru Știripesurse.ro.

Oprea a declarat că a jucat tenis cu Maior, cu Dâncu. Întrebat care era cel mai bun jucător, fostul vicepremier a răspuns: „Dâncu juca bine. L-am văzut jucând tenis pe domnul Dragnea, dar nu am jucat cu el. Eu cu Liviu am fost colegi, amici, când mi-a cerut ajutorul i l-am acordat. N-am pescuit”.