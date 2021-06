Gabriel Oprea, de Ziua Drapelului Național: Este simbolul românismului și al României

Președintele Uniunii Militarilor si Politistilor “Mihai Viteazul”, gl(r) Gabriel Oprea, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Drapelului Național:

”Dragi prieteni,

26 iunie este o zi de sarbatoare nationala, este ziua dedicată cinstirii Drapelului Naţional, simbolul românismului şi al României.

Tricolorul a insuflat, dintotdeauna, românilor dragoste de ţară, mândrie, dorinţa de unitate şi independenţă. A dat militarilor români puterea de a-şi servi Patria, uneori cu jertfa supremă, pentru libertatea şi unitatea naţională. Eroilor nostri, pe care nu îi vom uita niciodată, le aducem un pios omogiu în această zi deosebită.

Le mulțumim militarilor care îşi desfăşoară, zi de zi, activitatea sub culorile Drapelului Național şi reprezintă cu cinste România în misiunile desfăşurate în ţară şi în străinătate. Ei sunt exemplul excepțional de dăruire, profesionalism şi curaj, ei fac Tricolorul cunoscut şi apreciat în întreaga lume.

Sa nu-i uităm niciodata pe cei care şi-au dedicat întreaga carieră slujirii Ţării sub Drapelul Tricolor şi care continuă să acţioneze pentru Patrie, Onoare, Demnitate, ca militari în rezervă sau în retragere.

Drapelul Românesc trebuie sărbătorit an de an, iar noi am făcut-o de fiecare dată. În ziua de 26 iunie 2015, la Miercurea Ciuc, în cadrul unei ceremonii la care au participat peste 3000 de persoane și în prezența Gărzii de Onoare a Brigăzii 30 Gardă “Mihai Viteazul”, am transmis un mesaj de unitate și am arborat cel mai mare tricolor. Îndeplineam, atunci, funcția de premier interimar și tocmai susținusem cea mai importantă lege pentru sistemul de securitate națională, legea 223/2015, care a trecut prin Parlament fără niciun vot împotrivă și a fost ulterior promulgată de președintele României, domnul Klaus Iohannis.

Tricolorul se află în inimile noastre, iar Sărbătoarea Zilei Drapelului Naţional este şi va fi întotdeauna o zi deosebit de dragă sufletelor noastre. La mulți ani tuturor românilor, de Ziua Drapelului Național!”, a scris el pe pagina personală de Facebook.