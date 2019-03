Gabriel Oprea: Ilie Năstase nu a omorât pe nimeni

Președintele UNPR Gabriel Oprea a declarat, sâmbătă, într-o conferință de presă la București, despre incidentul din 2018 în care Ilie Năstase, candidat UNPR la europarlamentare, s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins băut la volan, că acesta nu a omorât pe nimeni, ci a făcut o greșeală pentru care a plătit.

„Daca ma intrebati de cetateanul Ilie Nastase, va spun ca nu a facut niciun accident, nu a omorat pe nimeni, a gresit si a platit. Daca ma intrebati de generalul de doua stele Ilie Nastase, ambasador al sportului romanesc, om care a facut fericiti milioane de romani, va dau urmatorul exemplu. Venea vicepresedintele SUA dl Biden in vizita oficiala, aveam emotii, doream sa iasa totul bine, l-am rugat pe dl Nastase, era senator UNPR il cunoastea pe dl Biden, jucase tenis cu el, i-a adus o racheta cu care a castigat US Open. L-a imbratisat, s-au pupat si din momentul acela totul a fost altfel. Ilie Nstase vad ca este in orice studiu sociologic, el, Nadia Comaneci, Hagi, sunt preferatii romanilor”, a spus Oprea, întrebat care mai este situația lui Ilie Năstase, candidat UNPR la europarlamentare, după problemele pe care le-a avut anul trecut cu politia.

În mai 2018, lui Ilie Năstase i s-a întocmit un dosar penal după ce a fost prins băut la volan în Capitala. Poliţiştii spun că i-a înjurat şi a devenit recalcitrant, motiv pentru care a fost și încătușat. El și-a pierdut atunci și permisul de conducere și a primit și amendă.

Citește și: SEMNALUL lui Gabriel Oprea pentru Klaus Iohannis: Cum va juca UNPR la un referendum pe justiție .