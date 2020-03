Gabriel Oprea: Sunt de acord cu introducerea taxei de solidaritate

Situația din România este una din ce în ce mai grea. Este evident că urgența acum este cea medicală, dar imediat după aceea va fi o mare criză economică. În acest context președintele UNPR, Gabriel Oprea, susține că o taxă de solidaritate ar fi binevenită.

Într-un interviu acordat pentru Realitatea Plus, Gabriel Oprea a fost întrebat despre ideea unei taxe de solidaritate. Fostul ministru al Administrației publice, Internelor si Apărării, a declarat că impreuna cu partidul pe care îl conduce si cu Uniunea Militarilor si Politistilor”Mihai Viteazul” sustine aceasta initiativa. Taxa de solidaritate trebuie să fie acceptată de societatea româneasca, mai cu seamă de la un anumit nivel al veniturilor, să se aplice temporar și să suplimenteze resursele alocate pentru primul front în lupta cu COVID-19.

“Știți foarte bine că UNPR-ul a propus încă de acum 10 ani acest lucru! În acea perioadă eram într-o situație economică fără precedent. României i-a trecut glonțul pe la ureche. S-au prăbușit țări în jurul nostru, economic vorbind. Am propus aceasta taxă de solitaritate, am mai vorbit despre ea si mai spun inca odata. 3% din toate sumele mai mari de 500.000 euro, timp de trei ani de zile ar rezulta peste 10 miliarde de euro. Așa cum estimează specialiștii noștri. In 2010 – 2011 a fost o criză economică fără precedent. Acum avem o criză și o stare de urgență excepțională pe care o putem gestiona.Așa cum au spus și alți specialiști, este nevoie de taxa de solidaritate. Trebuie să ajutăm bugetul statului să poată plăti salariile și pensiile pentru că fără sprijinul economie această stare de urgență ne poate clătina. “a declarat Gabriel Oprea.