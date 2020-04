Gabriel Oprea: Trebuie să îi înțelegem pe medici. Sunt oameni, au familii, au copii și vor să fie protejați de stat

, Numărul persoanelor infectate cu COVID-19 crește din ce în ce mai mult în țara noastră. România lupta pe toate fronturile cu acest inamic nevăzut iar sistemul medical din România se clatină. Sunt peste 360 de cadre medicale diagnosticate ca fiind purtătoare de COVID-19 iar tot mai mulți medici amenință cu faptul că își vor da demisia. Despre toată această situație cu care ne confruntăm, a vorbit într-un interviu pentru Realitatea FM, fostul ministru de interne și al Apărării Naționale, generalului Gabriel Oprea.

În acest context de securitate, în această situație de urgență, în acest război cu Coronavirus, trebuie să îi înțelegem pe medici. Sunt oameni, au familii, au copii și vor să fie protejați de stat. Este omenesc să le fie teamă. Pe de altă parte, trebuie să îi apreciem pe cei care în mod necondiționat își pun viața în pericol ca să își ajute concetățenii. Mă refer aici la acei medici din prima linie, așa sunt și militarii și jandarmii și polițiștii si pompierii. Oameni care au depus un jurământ și care în mod necondiționat sunt la datorie. Am sugerat la dumneavoastră în emisiune să se recurgă la medici militari. Nu sunt specialist în medicină dar am observat un indicator care dă speranțe. 10% dintre cei infectați sunt vindecați. Consider că daca punem toți umărul, putem să trecem peste această cumpănă în care se află România și lumea întreagă. In situația dată trebuie să rămânem echilibrati, să nu intrăm în panica, să nu judecăm acum, să nu dăm note și să nu facem analize.Acum facem măsurători din mers iar statul prin structurile sale, președintele României, C. S. A. T- ul și comitetul Național pentru situații speciale de Urgență, poate să adune toate resursele umane și materiale ca să putem depăși această situație pentru care România și lumea întreagă nu a fost pregătita. Referitor la persoanele care nu respectă indicațiile venite de la sursele oficiale și iau medicamente după ureche, vă pot spune, nu în calitate de medic, nu sunt specialist, dar în schimb pot să le recomand să aibă încredere în autorități și să respecte legea.

Cu toată modestia vă spun că am fost de două ori Ministrul Apărării, de trei ori la Interne, de trei ori vicepriministru pe securitate, ministrul administrației, prefectul capitalei și președintele administrației naționale a rezervelor de stat. Eu sunt militar și sunt român și cred ca acum toți trebuie să punem umărul să sprijinim autoritățile statului, să colaborăm. In momente ca acestea nu facem politică, trebuie să fim români cu toții și să depășim această situație grea. Aveți încredere în autoritățile statului, armata română este un simbol sacru. Trebuie privită cu încredere. Ea este formată din militari de la Ministerul Apărării Naționale, polițiști, pompieri, jandarmi și alte structuri de securitate. Mâine, 3 aprilie, este ziua Jandarmeriei Române. Cu această ocazie vreau să le urăm acestor oameni care își fac datoria” La mulți ani”, a declarat Gabriel Oprea.