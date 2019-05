Gabriel Oprea (UNPR), în ultima zi de campanie electorală: 'Se pare că deranjăm, iar unii se tem de noi'

Președintele UNPR, Gabriel Oprea, îi îndeamnă pe români să participe la vot și să aleagă UNPR deoarece avem „oameni foarte cunoscuți la nivel mondial, de succes, apreciați și iubiți pentru că au adus glorie României”. Liderul UNPR spune că a observat în ultima săptămână că atacurile la adresa formațiunii sale politice s-au intensificat.

Citește și: Elena Udrea a scris totul, într-o carte: Va fi lansată la editura lui Adrian Sârbu și redactată de Ion Cristoiu

„Dragi prieteni, astazi este ultima zi de campanie electorala. Alaturi de un grup de oameni neobositi si inimosi, in ultimele trei luni am batut tara de la un capat la altul. Am ajuns in fiecare judet, ne-am intalnit cu toti liderii judeteni ai UNPR si cu membri ai organizatiilor judetene si locale.

Le multumesc tuturor celor care mi-au fost alaturi zi de zi, le multumesc tuturor colegilor care au muncit in aceasta campanie, pentru partidul nostru si pentru a ne promova candidatii!

In aceasta campanie electorala, am fost atacati in mass-media, mai ales in ultima saptamana. Se pare ca deranjam, se pare ca unii se tem de noi, se tem de ce putem face in politica, iar asta nu arata decat ca suntem apreciati de romani si le dam emotii celor care ne ataca. Ne reorganizam in forta si vom redeveni un partid puternic si de succes, partidul tuturor romanilor patrioti!

Au venit alaturi de noi militari, politisti, pompieri, jandarmi, oameni care simt la fel ca noi, s-au saturat de promisiuni mincinoase, stiu cine i-a sprijinit cu adevarat si au incredere ca o vom face din nou.

Ni s-au alaturat tineri, femei si seniori, romani patrioti care-si iubesc tara si vor sa lupte pentru ea.

Avem candidati la Parlamentul European oameni foarte cunoscuti la nivel mondial, oameni de succes, apreciati si iubiti de romani, pentru ca au adus glorie Romaniei si au ridicat drapelul national pe cele mai inalte culmi.

Avem pe lista oameni puternici, din toate categoriile profesionale! Ei vor sa lupte si sunt pregatiti sa o faca, pentru ca romanii sa traiasca mai bine, pentru ca Romania sa fie respectata in Europa!

Va rog sa mergeti la vot duminica! Mergeti si votati pentru cei care sunt pregatiti sa faca totul pentru binele romanilor, sa apere tara, sa-i promoveze imaginea, sa va reprezinte cu demnitate si onoare!

Mergeti si votati UNPR - pozitia 12!

Votati candidatii UNPR si, impreuna, vom face Romania bine! Asa sa ne ajute Dumnezeu!

DUMNEZEU, ONOARE, PATRIE", a precizat Gabriel Oprea pe pagina sa de Facebook.