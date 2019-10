Gabriel Răduță, șeful Centrului de Copii și Juniori de la Dinamo: 'Răzvan Marin și Denis Drăguș puteau ajunge la Dinamo'

Gabriel Răduță (52 de ani), șeful Centrului de Copii și Juniori de la Dinamo, a dezvăluit recent că doi dintre cei mai buni tineri jucători români ai momentului au fost la un pas să semneze cu bucureștenii, anunță MEDIAFAX.

Denis Drăguș (20 de ani) și Răzvan Marin (23 de ani) puteau ajunge la Dinamo, dar mutările au căzut din cauza/ datorită faptului că Academia Hagi le-a pus la dispoziție condiții mai bune. Drăguș i-a fost propus pe vremea în care se forma la Luceafărul Oradea, iar Răzvan Marin în urmă cu câțiva ani, când începea să impresioneze la echipele ”under” ale Viitorului. ”Denis Drăguș mi a fost propus mie prima dată. Era la Marcel Pigulea, la Luceafărul, mi-a fost propus de către tatăl lui, care a fost coleg cu mine la Dinamo. Mi-a fost propus și Răzvan Marin.

Doar că eu n-am avut posibilitatea să-i iau, prin prisma condițiilor pe care le avem comparativ cu Hagi, care are totul. Am fost la meciuri, i-am văzut. N-am putut să-i ademenesc. Hagi are un mare merit pentru instruirea lor”, a declarat Gabriel Răduță pentru gsp.ro.

Între timp, cei doi jucători au plecat de la Viitorul Constanța, la echipe importante din Europa, și au adus în conturile clubului sume consistente. Drăguș a semnat în vară cu Standard Liege și a adus echipei lui Hagi 1.8 milioane de euro. Răzvan Marin a fost transferat pentru o sumă și mai mare, de aproximativ 4.5 milioane de euro.