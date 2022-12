Gabriela Firea: 80.500 de copii cu dizabilități sunt în evidențele serviciilor de evaluare

Există aproximativ 80.500 de copii cu dizabilități în evidențele serviciilor de evaluare complexă ale DGASPC-urilor. Dintre aceștia, aproape 48.000 sunt încadrați în grad de handicap grav, spunea Gabriela Firea, scrie Mediafax.

„Astăzi marcăm Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Mi-aș dori ca fiecare dintre noi să găsim înțelegerea, puterea și resursele să le fim alături acestor oameni încercați de viață. Și mai ales copiilor care s-au născut cu o dizabilitate sau pe care au dobândit-o pe parcurs. Avem în jur de 80.500 de copii cu dizabilități în evidențele serviciilor de evaluare complexă ale DGASPC-urilor. Dintre aceștia, aproape 48.000 sunt încadrați în grad de handicap grav. Vă dați seama cât de complicată e viața pentru ei și cât de multe provocări și durere resimt familiile lor! Gândurile mele merg către toți acești copii! Ne străduim să găsim pentru ei soluții care să-i ajute în viața de zi cu zi. Ne-am asumat, în PNRR, construcția a 150 de centre de zi destinate copiilor din medii vulnerabile, din familii cu situații materiale, medicale sau sociale dificile. Unele dintre aceste centre de zi vor funcționa ca centre de recuperare pentru copiii cu dizabilități, care au nevoie să fie susținuți”, a scris Firea pe Facebook.

Ministrul Familiei adaugă că, în următoarea programare bugetară de fonduri europene – 2021-2027, există posibilitatea decontării de terapii psihologice pentru copiii cu dizabilități: „Sunt doar două măsuri absolut necesare, iar noi, autoritățile, trebuie să facem tot ce putem să le punem în practică pentru ca toți acești copii să simtă că sunt parte a societății, că le suntem alături și le respectăm dreptul la o viață demnă, așa cum este normal. În această zi, o dată-n plus, mă macină un gând. Sunt mâhnită de faptul că a fost redus fără explicație sprijinul financiar de 500 de lei pe care l-am acordat adulților cu dizabilități din București, în mandatul de primar general. De un an, aceste persoane primesc doar jumătate din această sumă. Fix în această perioadă, când ei trebuie ajutați mai mult, au fost abandonați și e păcat că acest sprijin a fost considerat o pomană. Iar pentru copiii cu dizabilități din București, pentru care am propus și adoptat de către consilierii noștri generali acordarea a 1000 de lei pe lună, mereu au fost și sunt întârzieri iar, dacă nu se implicau ONG-urile, era anulat și acest sprijin atât de necesar pentru terapii”.