Gabriela Firea a demarat lucrările la banca de alimente a Bucurestiului, cea mai mare din Romania

Banca de alimente a Bucurestiului, cea mai mare din Romania, prinde contur! Incep lucrarile la Centrul Municipal Lira - complexul care va cuprinde Banca de Alimente, Cantina Socială, Centru de Asistență pentru Mama și Copil și reintegrare socio - profesională.

Primarul General, Gabriela Firea, a avut, luni, o sedinta de lucru cu reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, pentru a verifica stadiul lucrarilor de implementare a obiectivului de investitii Centrul Municipal Lira - complexul de servicii sociale care va cuprinde o Banca de Alimente, Cantina Socială, Centru de Asistență pentru Mama și Copil și Reintegrare socio - profesională.

Citește și: PSD aruncă bomba! Ce plănuiește alianța USR-PLUS să facă pe 26 mai

Pana in prezent s-a elaborat studiul de fezabilitate, s-au efectuat procedurile de achizitie privind proiectarea si executia, iar in momentul de fata s-a dat ordinul de incepere al lucrarilor de proiectare. Dupa finalizarea acestei etape, se vor depune toate documentele necesare obtinerii avizelor si autorizatiei de constructie, apoi vor incepe lucrarile efective de edificare a Complexului.

Primarul General, Gabriela Firea: "Centrul Municipal Lira reprezinta o premiera pentru Capitala Romaniei si va oferi o gamă larga de servicii sociale. Astfel, avem in vedere sa raspundem nevoilor persoanelor expuse riscului de marginalizare socială, respectiv: Bancă de Alimente (Bucurestiul fiind singura capitala europeana care nu are o astfel de banca de alimente), Cantină Socială, Servicii mobile de acordare a hranei – masă pe roți, Centru de formare profesionala, Centru de zi pentru copiii cu dizabilitati, Centru de zi pentru adultii cu dizabilitati, Centru de Asistență pentru Mama și Copil și Reintegrare socio – profesională, destinat victimelor violenței în familie si spatii de cazare (tip garsoniera) pentru persoanele defavorizate. Proiectul este finantat din bugetul propriu al Municipiului București prin DGASMB, iar valoarea totala a investiției realizată de către Primăria Capitalei este de aproximativ 15,4 milioane euro. Conform estimarilor constructorului, Centrul Municipal Lira va fi realizat in 12 luni de la ordinul de incepere al lucrarilor".

Citește și: Ce avere avea, de fapt, Florian Walter, cunoscutul afacerist care a murit duminică seara

De asemenea, Edilul Sef a mai explicat ca prin intermediul Băncii de alimente se va facilita accesul gratuit al persoanelor defavorizate din Municipiul București la alimentele puse la dispoziție de către retaileri și producători, (alimente care nu mai pot fi comercializate, dar sunt încă potrivite consumului), cantina sociala va avea 200 de locuri/serie, iar in centrul de formare profesionala vor fi organizate cursuri de calificare destinate persoanelor defavorizate, cum ar fi șomeri de lungă durată, tineri care părăsesc sistemul de protecție al copilului, victime ale violenței domestice, mame cu copii mici si nivel scăzut de calificare.

În prezent, proiectul Banca de Alimente se derulează, în faza de testare, în cadrul Complexului de Servicii Sociale Ominis cu ajutorul Mega Image si Ateliere fară Frontiere, unde sunt oferite zilnic in jur de 300 de portii de mâncare caldă persoanelor defavorizate.

Citește și: CCR a luat decizia- Lovitură primită de Klaus Iohannis

Centrul Municipal Lira va avea sediul administrativ in aleea Erou George Stanciu nr. 12/str. Mihail Sebastian nr. 130 - 134, sector 5, București.

La initiativa Primarului General, Gabriela Firea, CGMB a aprobat in luna septembrie a anului 2016, o hotarare de Consiliu prin care imobilele situate în Aleea George Stanciu nr. 2 și nr. 6, sector 5 și Strada Mihail Sebastian, nr. 130-134, sector 5, sa treaca din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București în scopul dezvoltării Băncii de Alimente a Capitalei și altor servicii sociale.

Citește și: Ministerul Finanţelor Publice face un nou împrumut! Despre ce sumă colosală este vorba

În data de 23.08.2018 Consiliul General al Municipiului București a adoptat Hotărârea nr. 490 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți documentației de avizare pentru obiectivul de investiții "Banca de Alimente, Cantina Socială, Centru de Asistență pentru Mama și Copil și reintegrare socio - profesională".