Gabriela Firea a EXPLODAT, după criticile venite pe Facebook: Mă deranjează manipularea și ipocrizia

Primarul general, Gabriela Firea, afirmă, referitor la spitalul construit de asociaţia Dăruieşte Viaţă, că acesta este construit pe un teren al Primăriei Capitalei. "Nu-mi plac în schimb omisiunile grave şi eu nu aveam cum să jignesc, să aduc jigniri contributorilor, sponsorilor acestui spital, pentru că şi eu, ca primar general, am o contribuţie (...) în construirea acestui spital. (...) Acest spital se construieşte (...) pe proprietatea Municipiului Bucureşti, pe proprietatea Primăriei Capitalei. Este un teren valoros, în jur de un milion de euro", spune Firea.

Întrebată, marţi seară, la Digi 24, despre faptul că a sharuit pe Facebook o postare care critică asociaţia "Dăruieşte viaţă", care construieşte un spital în Bucureşti, Firea a replicat: "Este interzis like-ul sau share-ul pe Facebook?".

Firea a spus că este vorba despre o postare de miercurea trecută, "care nu a supărat pe nimeni" şi brusc luni seară, în timpul unui eveniment la care participa, "s-a indignat lumea ca la un semn, după şase zile".

"Pe mine m-a interesat substanţa. Substanţa este următoarea: întotdeauna am încurajat investiţiile în domeniul de sănătate, şi în domeniul public, şi în domeniul privat. Ce mă deranjează însă este manipularea şi ipocrizia şi faptul că o anumită persoană îşi face campanie pentru alegerile locale de la anul transmiţând informaţii parţiale, ca să nu spun eronate. Niciodată, sub nicio formă nu am avut un cuvânt nepotrivit, ba dimpotrivă, faţă de persoanele sau instituţiile care donează în general, care sponsorizează în beneficiul unui domeniu, mai ales cum este un domeniu vital ca sănătatea", a susţinut Firea.

Ea a adăugat că o deranjează însă "omisiunile grave".

"Nu-mi plac în schimb omisiunile grave şi eu nu aveam cum să jignesc, să aduc jigniri contributorilor, sponsorilor acestui spital, pentru că şi eu, ca primar general, am o contribuţie (...) în construirea acestui spital, aşa cum se spune, din fonduri exclusiv private, contribuţie despre care nu vorbeşte absolut nimeni, poate nu întâmplător (...) Acest spital se construieşte, şi foarte bine că se construieşte şi voi sprijini cu tot ceea ce pot, şi personal şi ca primar general, pe proprietatea Municipiului Bucureşti, pe proprietatea Primăriei Capitalei. Este un teren valoros, în jur de un milion de euro. Atât Spitalul Marie Curie lângă care se construieşte acest spital privat, cât şi terenul aferent sunt proprietatea Primăriei Capitalei. Niciodată nu am făcut tapaj, să spun ştiţi, nu vă supăraţi, spuneţi dvs că este un spital construit exclusiv din fonduri private, dar uitaţi de contribuţia majoră a Primăriei Capitalei, şi anume prin punerea la dispoziţie a acestui teren extrem de valoros", a afirmat Firea.

Firea a susţinut că şi ea a construit spitale.

"Şi noi construim spitale, şi eu am construit spital - Victor Gomoiu, am găsit o clădire bântuită, Gabriela Firea ca primar general, care iată că este atacată nedemn, a construit acest spital, ambulatorul Gomoiu, ambulatorul Foişor, clădirea din curtea spitalului Stoia, o clădire nou-nouţă de la zero, ambulatorul de la Victor Babeş. Şi eu am construit clinici, spitale, şi nu mi-a spus nimeni absolut nimic", a afirmat ea.

Ea a afirmat că în 2017 a rugat Consiliul General să elibereze acel teren în vederea construirii acestui spital, iar în 2018 a solicitat CGMB să aprobe demolarea unor ateliere şi a unei sere pentru construirea spitalului privat.

"Niciodată, dar niciodată nu am făcut tapaj de contribuţia mea personală la construirea acestui spital", a spus ea.

Firea a mai spus că a avut informaţii că a fost solicitat un aparat de radioterapie, iar ministrul Sorina Pintea i-a confirmat că a şi fost dat acest aparat către Spitalul Marie Curie pentru această nouă clădire care se construieşte.

"În România, 260.000 de oameni şi 1.700 de companii construiesc un spital de oncologie pediatrică. De ce? Pentru că vor să arate că #sepoate. Pentru că nu mai pot aştepta după primărie, guvern, ministere şi alte autorităţi. Pentru că nu vor să facă exerciţii de imagine, ci înţeleg cât de mare este nevoia", au transmis, la rândul lor, reprezentanţii Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, pe pagina de Facebook.

Totodată, Oana Gheorghiu şi Carmen Uscatu, fondatoarele asociaţiei, arată, într-o postare pe Facebook, că primarul Gabriela Firea încearcă "o mârşavă manipulare".

"Doamna Firea a recunoscut acea mizerie de postare în care îşi bate joc de noi, de proiectul şi sustinătorii noştri. Doamna Firea ne-a făcut "ciuma roz sau albă'". Doamna Firea încearcă o mârşavă manipulare, susţinând că eu şi Carmen Uscatu suntem doar nişte marionete ale lui Vlad Voiculescu. Doamna Firea a lansat un atac mizerabil la munca şi reputaţia noastră. Va trebui să dovedească spusele, căci 10 ani de muncă şi luptă pentru şansele la viaţă ale copiilor bolnavi de cancer nu merită a fi terfeliţi în acest fel", spun ele.