Gabriela Firea a făcut pace cu primarii de sector: A anunțat că cere schimbarea lui Codrin Ștefănescu cu Rodica Nassar

Gabriela Firea a anunțat, marți, înaintea ședinței Comitetului Executiv Național PSD, că PSD București o susține pe Rodica Nassar pentru funcția de secretar general PSD, deținută actualmente de Codrin Ștefănescu.

"Noi am avut o ședință la PSD București, am discutat mai multe probleme, am discutat inclusiv despre situația în care se află partidul după aceste alegeri europarlamentare și rămâne ca punctul nostru de vedere să-l prezentăm în CEx, unde se iau și deciziile cele mai importante. Noi o susținem pe Rodica Nassar în poziția de secretar general al partidului, considerăm că Bucureștiul trebuie să aibă un reprezentant în conducerea partidului și sperăm ca și ceilalți colegi din teritoriu să ne susțină", a declarat Gabriela Firea, înaintea ședinței Comitetului Executiv Național PSD.

Firea a ajuns la ședința CEX al PSD alături de cei 6 primari de sector ai Capitalei, relațiile dintre ei fiind, din nou, bune, după certurile de la începutul anului.

Funcția este deținută actualmente de Codrin Ștefănescu.

În noiembrie 2018, Gabriela Firea anunța că și-a dat demisia din funcţia de preşedinte interimar la Bucureşti, înainte de şedinţa la care se discută retragerea sprijinului politic pentru ea.

