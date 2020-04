Gabriela Firea a inaugurat cel mai mare centru social pentru victimele violenței domestice din Capitală

Crește numărul cazurilor de violență domestică în perioada de izolare și distanțare socială, spune primarul Capitalei, Gabriela Firea , care anunță că a fost deschis, miercuri, cel mai mare centru pentru victimele din București.

Firea s spus că centrul pentru victimele violenței domestice, amenajat de Primăria Capitalei, prin Direcția de Asistență Socială, are 32 de garsoniere și 4 apartamente cu două camere, adică o capacitate de 100 de locuri.

În prezent, în centru sunt cazate opt mame și 14 copii.Centrul oferă găzduire pe o perioadă de până la un an, cu posibilitatea de prelungire, hrană, asistență juridică, asistență psihologică și socială, locuri de muncă.Directoarea DGASMB, Cosmina Simiean, a explicat, la rândul său, că orice femeie din București, victimă a violenței domestice, care are nevoie de ajutor, poate suna la numărul unic național 0800 500 333.

Citește și: Tăriceanu îi dă sfaturi premierului: În acest complex expozițional se poate organiza cel mai mare și mai complex spital pe care România poate să-l aibă

"Am inaugurat azi cel mai mare centru social destinat victimelor violentei domestice din Bucuresti. Centrul, amenajat de Primaria Capitalei, prin Directia de Asistenta Sociala, are 32 de garsoniere si 4 apartamente cu 2 camere, o capacitate de 100 de locuri.

In aceasta perioada dificila pentru noi toti, pentru a fi in siguranta, este necesar ca toata lumea sa ramana in casa, insa, din nefericire, sunt persoane care NU sunt in siguranta in propriul camin, se simt izolate, speriate si lipsite de aparare.

Este vorba despre femeile, victimele violentei domestice!

Conform statisticilor, in perioada de izolare si distantare sociala creste numarul victimelor violentei domestice, de aceea noi ne-am pregatit sa oferim adapost acestor persoane!

Toate femeile pentru care izolarea la domiciliu reprezinta un pericol la adresa sanatatii si vietii se pot adresa Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti.

In prezent, in centru sunt cazate 8 mame si 14 copii.

Citește și: Anunț uriaș! Gigi Becali se implică în lupta contra coronavirusului

Acest centru ofera gazduire pe perioada de pana la un an, cu posibilitatea de prelungire, hrana, asistenta juridica, asistenta psihologica si sociala, locuri de munca.

Astfel, facem un apel catre toti bucurestenii care cunosc persoane pentru care aceasta perioada reprezinta un pericol, sa contacteze reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti.

La randul sau, directoarea DGASMB, Cosmina Simiean, a explicat ca orice femeie din Bucuresti, victima a violentei domestice, care are nevoie de ajutor, poate suna la numarul unic national 0800 500 333.

Aceste persoane vor fi indrumate catre centrul dedicat , administrate de Primaria Capitalei, prin DGASMB.

Deschiderea acestui nou centru reprezinta o masura suplimentara implementata de Primaria Capitalei, cu privire la violenta domestica, pe langa decontarea certificatelor medico-legale si centrul de asistenta pentru agresori familiali", a scris Gabriela Firea pe pagina ei de Facebook.