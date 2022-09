Gabriela Firea acuză că încă un proiect a fost lăsat de izbelişte de actuala conducere a Primăriei Capitalei: Baza sportivă Sahighian este, din nou, abandonată

Fostul primar General Gabriela Firea îl acuză, luni, pe primarul Nicuşor Dan că a lăsat de izbelişte un alt proiect al său, respectiv Baza sportivă Sahighian care ”este, din nou, abandonată”, potrivit news.ro.

”Încă un proiect făcut pentru oameni şi care, din păcate, a fost lăsat de izbelişte de actuala conducere a Primăriei Capitalei! În urmă cu doi ani, inauguram baza sportivă Ion Sahighian, în apropierea Spitalului Malaxa. Când am preluat-o, nici nu se mai ştia că acolo a fost cândva o bază sportivă. Am reamenajat terenurile şi am lăsat-o în stare perfectă de funcţionare. Din păcate, baza sportivă este din nou în paragină, cu terenuri pline de buruieni şi fără sportivi care să se antreneze. Asta spune tot despre preocuparea lui Nicuşor Dan pentru proiectele dedicate copiilor”, spune Firea pe Facebook.

Ea continuă: ”Ca şi în alte cazuri deja celebre, din păcate, tot ce am lăsat ca “grea moştenire” primarului Nicuşor Dan pentru a continua, a fost lăsat de izbelişte, îngropat cu cinism şi fără nicio strângere de inimă pentru locuitorii Capitalei, doar pentru că era construit de mine şi echipa mea. Prin falimentarea cu bună ştiinţă a Companiei Municipale Sport pentru Toţi, programele sportive gratuite pentru copii au fost sistate, iar pe bazele sportive odată funcţionale acum cresc buruieni.

Fostul primar spune că. atunci când a preluat terenurile, baza sportivă Ion Sahighian era închisă de minimum 15 ani şi se afla într-o stare avansată de degradare, toată fiind acoperită de buruieni.

”În 2020, s-au investit aproape 40.000 € pentru a readuce la viaţă terenul de fotbal cu iarbă naturală, terenul de fotbal cu iarbă sintetică, vestiarele, două zone pentru tenis de masă şi o zonă pentru relaxare. Baza era destinată, în primul rând, copiilor înscrişi în programele sportive ale Companiei Municipale Sportul pentru Toţi. Şi nu erau puţini cei care veneau să practice gratuit un sport. Doar la fotbal, erau înscrişi aproape 200 de copii. Acum, baza sportivă Sahighian este, din nou, abandonată. Gazonul natural nu mai există, în locul lui fiind bălării şi ciulini. De pe terenul sintetic, a dispărut tot covorul respectiv, iar băncile pentru sportivi sunt distruse şi bune de aruncat. Un teren de aproape 8.000 mp care zace în loc să fie plin de copii şi alţi fani ai sporturilor”, acuză Firea.

Gabriela Firea mai declară că, ”din păcate, pentru Nicuşor Dan a fost mai simplu să pună lacătul la poartă şi să ignore dorinţele bucureştenilor şi nevoia copiilor de a face sport, doar pentru a-şi duce la capăt visul de a închide companiile municipale deschise în mandatul ei”.

”Nici o secundă nu a analizat activitatea acestor companii, să vadă rolul lor. Aşa ar face un bun manager, dar în cazul său vorbim doar de nepăsare!”, mai spune Firea.