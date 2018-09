Gabriela Firea vorbește despre 'jocuri de culise' ale lui Liviu Dragnea: Vrea să mă mazilească, dar cu mâna altora. Am simțit o ușoară amenințare

Gabriela Firea a reacționat, duminică seara, după ieșirea publică a lui Liviu Dragnea, acuzându-l pe aceasta că plănuiește o excluderea a ei din partid.

"Am simtit o usoară amenințare din partea domnului Dragnea, dar sunt obișnită cu metodele domniei sale, a subliniat că am făcut o echipă timp de 2 ani. Sunt mult mai devotată românilor. Că nu mai sunt acum, cum spun unii colegi, obedientă față de domnul Dragnea, nu înseamnă că nu sunt atașată față de echipă. A zis domnul Dragnea că nu va spune să fiu exclusă. Vrea să mă mazilească, dar cu mâna altora. Am încredere că toți colegii mei care știu nu vor fi de acord cu posibile jocuri de culise puse la cale de domnul Dragnea", a declarat Gabriela Firea la Antena 3.