Gabriela Firea, ANUNȚ de ultima oră despre candidatura la prezidențiale: M-aș duce să-l contracandidez pe Liviu Dragnea oriunde se va duce el să candideze

Gabriela Firea susține că vrea să isi continue proiectele la Primăria Capitalei, mentionand ca este prematur sa anunte o eventuala candidatura la alegerile prezidentiale. Pe de alta parte, spune edilul, sunt momente in care ar vrea sa ii fie adversar lui Liviu Dragnea pentru a il impiedica sa obtina o astfel de functie.

"Nu am apucat sa ma gandesc , am fost si in spital, inca sunt sub tratament, nu mi-am revenit suficient, dar sunt nevoita sa lupt pentru bucuresteni si sa le spun adevarul. Nu m-am gandit sa ii parasesc pe bucuresteni, sa plec de la PMB, dar imi vine sa multe ori sa spun ca m-as duce sa il contracandidez pe Liviu Dragnea oriunde s-ar duce sa candideze. Asta la suparare. Deocamdata vreau sa imi termin cu bine problemele de la Capitala. Cred ca este prematur", a declarat Gabriela Firea la România Tv.