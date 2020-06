Gabriela Firea anunță că Incineratorul de nămol este aproape de finalizare: Este o investiție unică în Europa

Cea mai mare investitie de mediu din Sud-Estul Europei se apropie de final! Incineratorul de nămol este realizat in proportie de 85% iar lucrarile la Statia de Epurare a Apelor Uzate Glina avanseaza! In urma cu 4 ani, acest proiect era complet blocat, anunță Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.

M-am aflat azi la santierul de la Stația de Epurare a Apelor Uzate Glina, cel mai mare proiect de mediu din tara, finantat cu fonduri europene. Prin acest proiect major de mediu, finanțat prin POIM, se modernizează cea mai mare stație de epurare a apelor uzate din sud-estul Europei și se construiește primul incinerator de nămol din România.

Odată cu finalizarea stației de epurare, bucureștenii și persoanele din zonele limitrofe Capitalei vor beneficia de un mediu mai curat, fără ape poluate, de servicii de canalizare mai bune.

Proiectul Glina este o investiție în valoare de peste 390 milioane euro (din care 226,5 milioane asigurate din fondurile nerambursabile, iar restul reprezentand contributia Primariei Capitalei) pe care am reușit s-o deblocăm în primul an de mandat, după 4 ani de litigii în instanță, unde participanții la licitație s-au contestat reciproc. Nu am pierdut nici un moment dupa semnarea contractului. Lucrarile efective au inceput in primvara anului 2019.

Este un șantier care anul acesta a luat avânt. La niciun an de zile de la începerea lucrărilor, incineratorul de nămol este aproape gata și echipamentele sunt montate pe poziții. Incineratorul va putea sa preia nămolul rezultat din epurare.

În prezent se înregistrează un progres fizic de 40% pentru tot acest contract, iar la incineratorul de nămol gradul de realizare este de 85%.

Consultantul proiectului, ing. Constantin Alexandrescu: "Investitia pe care o desfasoara Primaria Capitalei este probabil cea mai mare din Europa de Est, referindu-se nu atat la statia de epurare si incinerator, ci la tot ce inseamna infrastructura de mediu, respectiv sistem de canalizare in Municipiul Bucuresti. Beneficiile pe care le aduce un astfel de program sunt incomensurabile, atat din punctul de vedere al sanatatii populatiei, al protectiei mediului, cat si, in final, al modului in care se gestioneaza managementul deseurilor, magementul namolului la statia de epurare.

Statia de epurare in sine va beneficia de o noua linie de epurare a apelor uzate menajere care va fi corelata cu reabilitarea liniei existente. Namolul rezultat in urma procesului de epurare urmeaza sa fie tratat in aceasta instalatie care este unica atat in Romania, cat si in Europa in acest moment, ceea ce va duce la tratarea in principal a aproximativ 750 mc de namol in fiecare ora, astfel incat calitatea mediului sa fie in continuare protejata si prezervata".

Consilier al Primarului General, Marius Coaje: "In cadrul aceluiasi proiect, caseta amplasată sub albia râului Dâmbovița, care alimentează stația de epurare, va fi modernizată, iar lucrarile vor fi demarate in aceasta toamna. Se va lucra în condiții grele, în subteran, pe o lungime totală de 41 km, între Lacul Morii (Ciurel) și stația de epurare. Se vor reduce astfel infiltrațiile și se va etanșa construcția. Proiectarea acestor lucrări a început în data de 1 iulie 2019, au fost obținute Certificatele de Urbanism și avizele solicitate, au fost realizate inspecțiile în amplasament, studiile topografice, expertizele tehnice și Proiectele Tehnice preliminare".

Directorul General al Directiei Generale Managementul Proiectelor cu Finantare Externa, Monica Mandru: "Valoarea totala a proiectului este de 1,7 miliarde de lei. Este un proiect finalizat in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare si, in urma progresului fizic pe care l-am inregistrat, am inceput sa rambursam. Pana in prezent am rambursat 44 milioane de euro la care se adauga si o contributie a Municipiului Bucuresti de de 17 milioane.

• Colectoare istorice reabilitate - Pe lângă Stația de epurare și incinerator, s-a lucrat în paralel pentru extinderea și modernizarea rețelei de canalizare. Rețeaua de canalizare este în operare de peste 40 de ani (pe unele segmente chiar de 100 de ani) si nu s-au efectuat lucrari de reablitare pana acum. Au fost recepționate lucrările pe 9 tronsoane, adică aproape 50% din lungimea colectoarelor istorice A0 și B0, amplasate de-a lungul râului Dâmbovița. La finalul proiectului, lungimea reabilitată va fi de 10 km.

• 32 km canalizare modernizată în cartierele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului - În prezent, se desfășoară licitația pentru atribuirea ultimului contract de lucrări, prin care se vor moderniza 32,5 km de canalizare și se va construi un sistem de drenaj în lungime de 15 km în cartierele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului. Prin sistemul de drenaj se va elimina problema surplusului de apă cu care se confruntă imobilele din aceste zone. Data de deschidere a ofertelor este 21 iulie 2020.

• Beneficii pentru sănătatea populației și pentru protejarea mediului - prin lucrările realizate se vor micșora costurile de operare ale stației de epurare, se reduc riscurile de inundații (ex: risc de deversare a lacurilor din interiorul orașului) precum și infiltrațiile subterane și debitele ce intră în stația de epurare, se modernizează infrastructura publică de canalizare, se îmbunătățește calitatea apelor și a aerului.

• Impactul proiectului nu este numai local, ci și național, permite respectarea obligațiilor privind protecția mediului asumate de România, respectarea legislației privind epurarea apelor uzate și protecția solurilor, precum si evitarea plății costurilor legate de neîndeplinirea standardelor europene de mediu.