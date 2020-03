Gabriela Firea, APEL către părinți: 'NU e recomandat să ducem copiii la mall sau în parcuri'

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a făcut un apel către părinți, după ce edilul a solicit oficial Comitetului pentru Situaţii Speciale de Urgenţă să decidă închiderea şcolilor şi grădiniţelor în Bucureşti. Firea le cere astfel părinților să nu își ducă copiii la mall-uri, în parcuri sau la cinema, pentru a se preveni răspândirea coronavirusului.

„O rugăminte pentru părinți. Nu este recomandat să mergem cu copiii la locul de joacă sau la mall sau la cinema. Mall-ul este pentru cumpărături de strictă necesitate. Fac un apel și la operatorii economici. Nu poate primaria Capitelei să închidă cinematografele, dar poate or lua și domniilor lor măsuri. Să nu se țină copiii la cinema cu orele”, a precizat Gabriela Firea.

Citește și: Coronavirusul loveşte şi în tenis: Turneul de la Indian Wells (SUA) a fost anulat. Halep îşi anunţase retragerea

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a anunţat că a solicitat oficial Comitetului pentru Situaţii Speciale de Urgenţă să decidă închiderea şcolilor şi grădiniţelor în Bucureşti.

"Putem sa fim responsabili si intelepti si sa inchidem scolile si gradinitele. O spun atat ca primar, cat si ca parinte si va spun de ce. Domnul care a venit din Italia nu a intrat imediat in izolare. S-a mai intalnit cu alte persoane. Va dati seama ce inseamna o adevarata ancheta epidemiologica. Va dati seama ca in momentul in care un singur copil are test pozitiv se va declansa o adevarata groaza. Rapiditatea cu care se poate raspandi un virus este imensa. Nu se poate face preventie cu rezultate bune decat luand masuri care pot fi contestate, dar aici nu mai e vorba de politica, nici de fotbal. E vorba despre viata oamenilor. Am vazut autoritati care se tem sa ia masuri pentru ca se tem sa fie criticate. Eu imi asum sa fiu criticata. Pe raza municipiului Bucuresti scolile si gradinitele trebuie inchise. Noi nu putem impune, dar putem transmite aceasta rugaminte, sa facem aceasta propunere. Aceasta este propunerea noastra. O spunem clar si raspicat si nu ne e teama de nico critica", a declarat Firea.