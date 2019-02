Gabriela Firea, decizie pentru a rezolva o problemă extrem de sensibilă: vești importante pentru femei

”Sprijin financiar de 1500 de lei pentru plata chiriei victimelor violentei in familie. Detalii, aici :

La propunerea Primarului General, CGMB a aprobat un proiect de hotarare privind aprobarea Programului pilot "Impreuna!". Proiectul prevede acordarea unui ajutor financiar pentru plata chiriei pentru victimele violentei in familie.

Primarul General, Gabriela Firea: "Programul pilot se adreseaza victimelor violentei in familie de pe raza Municipiului Bucuresti care urmeaza sa primeasca un ajutor financiar in cuantum de maxim 1.500 lei/luna, suma dedicata exclusiv platii chiriei unei locuinte in municipiul Bucuresti. Proiectul va fi derulat pe parcursul anului 2019 si va avea ca principal obiectiv scoaterea victimelor din mediul abuziv si izolarea lor de agresor. Amploarea violentei familiale constituie una dintre cele mai grave probleme sociale cu care se confrunta societatile contemporane, inclusiv Rom?nia. Astfel, potrivit datelor existente la nivelul Inspectoratului General al Politiei Rom?ne, in anul 2018, la nivel national au fost sesizate 32.696 cazuri de violenta in familie, 3.424 dintre acestea fiind comise in municipiul Bucuresti. Tot in 2018, conform comunicatelor I.G.P.R., au fost emise cu 30% mai multe ordine de protectie fata de anul anterior".

In cadrul programului, prin asumarea pastrarii confidentialitatii, victimelor le este asigurat accesul la o locuinta care sa le permita sa-si inceapa o noua viata, in conditii de siguranta. Beneficiarii proiectului vor fi victimele violentei in familie, care se afla in evidentele DGASMB, precum si cele care au beneficiat de servicii in adaposturi destinate acestei categorii sociale si care nu beneficiaza de un alt sprijin din partea statului sau a unor O.N.G.-uri. Potrivit acordurilor de parteneriat si informatiilor detinute de catre organizatiilor de profil, DGASMB aproximeaza un numar de 50 de victime ale violentei in familie care vor accesa, lunar, acest program pilot. Conditii de acordare Pentru a beneficia de acest proiect o persoana trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: * Sa aiba domiciliul stabil/resedinta pe raza municipiului Bucuresti; * Sa faca dovada ca se incadreaza in grupul tinta, respectiv victima a violentei in familie (in baza unui ordin de protectie sau ordin de protectie provizoriu sau dovada depunerii pl?ngerii penale la tribunal); * Sa depuna toate actele doveditoare solicitate; * Locuinta inchiriata sa se afle pe raza municipiului Bucuresti. Programul urmeaza sa fie implementat de Directia Generala de Asistenta Sociala a Primariei Capitalei.”, arată Gabriela Firea.