Gabriela Firea, dedicaţie muzicală după anunţul că PNL îl susţine pe Nicuşor Dan: 'I will survive'

Gabriela Firea, primarul Capitalei, le răspunde celor care aşteaptă din partea sa o reacţie la anunţul PNL cu privire la susţinerea lui Nicuşor Dan în competiţie pentru Primăria Municipiului Bucureşti.

"O dedicatie sincera pentru toti cei care asteapta o reactie din partea mea azi, in legatura cu nominalizarea unui contracandidat, cu care am mai concurat acum 4 ani. Atat am de spus!

#NeVedemLaUrne

#PentruOameni #FaraGrupuriDeInterese

#FaraCapuseLaBugetulPMB

#Competenta #Energie #Implicare", scrie Gabriela Firea pe Facebook, distribuind şi videoclipul melodiei "I will survive", de Gloria Gaynor.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a anunţat joi că îl susţine pe Nicuşor Dan pentru Primăria Capitalei. El a arătat că în zilele următoare va prezenta această propunere în PNL Bucureşti, în Biroul Executiv şi în Biroul Politic Naţional al partidului.