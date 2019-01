Gabriela Firea, dezvăluiri după operaţia suferită: 'Am venit la serviciu cu branula'

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dă detalii despre starea sa de sănătate, după operaţia suferită recent. Firea a avut o primă apariţie publică după o perioadă de câteva săptămâni, marţi, la şedinţa Asociaţiei Municipiilor din România.

CITEȘTE ȘI: Băutura-minune a călugărilor budişti: Energizantul perfect, sursă de antioxidanţi

"Mă simt mai bine. Sunt în continuare sub tratament şi respect cu stricteţe un regim alimentar. A fost un eveniment mai neplăcut, o cumpănă. Îi mulţumesc lui Dumnezeu şi medicilor. Am ieşit cu fruntea sus şi sper să nu se repete.

Am citit că a spus un domn consilier general că mi-am delegat atribuţiile pe un an de zile unei doamne consilier. Nu cunoaşte legea. Aş putea să îmi deleg atribuţiile pe o perioadă limitată către un viceprimar sau administratorului public. Am avut într-adevăr concediu medical, l-am epuizat, sunt la serviciu de pe 7 ianuarie în fiecare zi. Am fost la serviciu și pe 3 ianuarie, chiar și cu perfuzii și cu branulă, dar asta e, când vrei să denigrezi...", a declarat Firea.

La începutul lunii ianuarie, Gabriela Firea a anunțat că a fost operată la Spitalul Colentina, după ce a suferit de o afecţiune gastro-intestinală acută.

Intervenţia a fost laparoscopică, adică nu a necesitat o tăietură cu bisturiul, fiind considerată chirurgie minim-invazivă.

CITEȘTE ȘI: Calitatea somnului depinde de mirosul din cameră: Patru arome care asigură un somn odihnitor