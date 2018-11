Gabriela Firea, după ce a rămas fără funcții în PSD: 'Am închis un capitol din viața mea' - VIDEO

Gabriela Firea a demisionat din funcția de vicepreședinte PSD, după ce renunțase la funcția de președinte interimar al PSD București, iar CEX-ul partidului decisese dizolvarea filialei PSD Ilfov, condusă tot de primarul general al Capitalei.

Firea consideră că totul face parte din planul de răzbunare al lui Liviu Dragnea.

”E o decizie solidară cu colegii mei din București și din Ilfov care se consideră nedreptățiți. Mi s-a reproșat că sunt vinovată pentru că toți parlamentarii PSD din Ilfov și-au dat demisia și eu nu i-am oprit. Nu aveam cum, pentru că erau chemați în fiecare zi la sediul central și erau obligați să dea declarații împotriva mea. S-a supus la vot și s-a obținut majoritate pentru dizolvarea conducerii PSD Ilfov. Nu puteam să rămân vicepreședinte, iar colegii mei să nu mai fie în BPN. E o răzbunare a domnului Dragnea, nu mi se mare normal. Am demonstrat că nu funcția îl face pe om. Eu nu am cerut funcții, când am intrat în PSD. Am închis un capitol din viața mea. Sunt simplu membru, sub nicio formă nu îmi dau demisia din PSD, nici nu se pune problema. Nu mă leg cu lanțul de funcțiile din PSD.”, a spus Gabriela Firea.

