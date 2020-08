Gabriela Firea: Elevii cu simptome la triajul de dimineață vor avea centru special pentru testare

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat joi la Antena 3 că elevii din București vor beneficia de un centru special de testare COVID-19, exclusiv pentru sistemul școlar, dacă prezintă semne de boală la tirajul de dimineață.

„La triajul de dimineata, daca se observa cel mai mic simptom, rosu in gat, tuse, febra, sa fie indrumat copilul la un laborator de testare. Facem munca ministerului Sanatatii. Probabil ca vor incerca sa blocheze acest program. El vine in sprijinul elevilor, profesorilor, familiilor. Am creat un circuit in cladirea fostului spital Gomoiu, creat special pentru inceperea scolii, unde vor fi mai multe cadre medicale, sa poata sa fie asigurat un flux continuu. Ne asteptam sa vina sute de copii pe zi, dupa triajul de dimineata”, a declarat Gabriela Firea.

