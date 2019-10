Gabriela Firea face DEZVĂLUIRI INCREDIBILE despre Ludovic Orban: 'Eu am acele agende! Ar trebui să se ascundă în scorbură'

Gabriela Firea face dezvăluiri pe care puțini le știu despre Ludovic Orban, președintele PNL, desemnat de Klaus Iohannis pentru a forma un nou guvern. Firea a declarat, la Antena 3, că atunci când a intrat în echipa lui Mugur Isărescu la Palatul Victoria a aflat că jumătate din cei 100 de angajați ai departamentului de comunicare, condus atunci de Ludovic Orban, nu mergeau la serviciu.

”Cu neplăcere, îmi aduc aminte de anul 2000, ca secretar de stat în Guvernul Mugur Isărescu, am preluat conducerea departamentului de comunicare chiar de la domnul Ludovic Orban. Erau 100 de angajați. În momentul când mi s-a dat sarcina din partea domnului premier să fac restructurarea acelui departament...am aflat că 50 dintre ei nici nu veneau la serviciu. Eu am acele agende. Repet, sunt oameni care ar trebui să se ascundă în scorbură cu privire la acest subiect al politizării administrației și la faptul că au angajat oameni pe pile, soții, amante, precum spun ei. Eu vă spun că erau oameni angajați la Guvernul României și nu veneau la muncă! Lucruri reale, lucruri trăite!

Ei nu vor să vină la putere prin câștigarea unor alegeri, ci prin mașinațiuni, prin trădări, cum e această moțiune de cenzură. Să ne recunoaștem anumite greșeli. (...) Foarte mulți au venit și ne-au zis: ”Trebuie să vă schimbați numele, trebuie să fugiți la alte partide, la cei care au construit acum formațiuni mai mici, trebuie să dispăreți de pe fața pământului”. De ce? Pentru că s-a făcut această campanie imensă și foarte bine conturată și plătită de rușinare a PSD? Am plătit pentru greșeli, am plătit scump pentru greșelile liderilor noștri. Cred că acum este momentul să ne relansăm și să modernizăm PSD, nicidecum să-l distrugem.

Am auzit un subiect asupra căruia PNL nici nu ar trebui să deschidă gura. Mă refer la faptul că PSD ar fi politizat administrația publică centrală și locală. Cei de la PNL ar trebui să se ascundă în gaură de șarpe în legătură cu acest subiect! Felul în care a politizat PNL ministerele, guvernul, agențiile, primăriile și felul cum PDL-ul într-o noapte a schimbat toți oamenii din deconcentrate din întreaga țară și din ministere...nimeni nu a desăvârșit o astfel de campanie de politizare a administrației.

Ei nu știu ce vorbesc. PNL are o atitudine extrem de arogantă și negativă față de toți bugetarii. Probabil, ei nu înțeleg că termenul de bugetari nu se referă la funcționarii din ministere, agenții sau deconcentrate. Tot timpul ei vorbesc urât de bugetari, care pot fi și medici, profesori, magistrați, învățători etc. Permanent este această dispută. PSD are o doctrină de centru stânga și a luat măsuri care să încurajeze mediul de afaceri.

Faptul că prin doctrina noastră am eliminat inechitățile sociale și am sprijinit prin creșterea salariului minim și a salariului mediu, ca și cei mai săraci dintre români să ajungă la un nivel de suportabilitate, eu cred că este bine pentru România! Ajunsesem ca specialiști foarte buni în toate domeniile să plece din țară ca să își găsească un trai mai bun în străinătate. Îi văd cu câtă lejeritate (n.r. PNL) aruncă aceste cuvinte, dar sunt niște șabloane, vorbe fără conținut, fără nicio bază!”, a declarat Gabriela Firea.

Firea a criticat partidele care au contribuit la căderea Guvernului Dăncilă și a spus că acestea nu trebuie să aștepte PSD „să fie salvatorul”. Firea a mai spus, în privința politizării instituțiilor, că PNL trebuie „să se ascundă în gaură de șarpe”.

A fost întrebată dacă PSD va asigura cvorum sau dacă va susține în Parlament Guvernul Ludovic Orban, edilul răspunzând cu o întrebare: „PSD, atât de demonizat în ultima perioadă, tot el să fie salvatorul PNL, USR și al celorlalte formațiuni politice?”.

„Cu mare înverșunare și frenezie aș spune, au deschis și șampania să dea guvernul PSD jos, spunând că ei au formulă politică viabilă, au oameni competenți și pot să conducă țara spre un destin mai bun. Însuși domnul președinte a avut câteva declarații politice în acest sens, a spus că își dorește ca acest guvern să cadă, își dorește ”Guvernul meu nr. 2”. Vedem cu toții ce se întâmplă. De ce să vină PSD, atât de demonizat în ultima perioadă, tot el să fie salvatorul PNL, USR și al celorlalte formațiuni politice?”, a spus Gabriela Firea.

