Gabriela Firea și Viorica Dăncilă se vor întâlni cu sindicatele STB la depoul Dudești

Primarul General, Gabriela Firea, se va intalni maine, 06 noiembrie, la ora 17.00, la Depoul Dudesti, cu reprezentanti ai conducerii si sindicatului reprezentativ ai Societatii de Transport Bucuresti - STB -, pentru a discuta despre investitiile in transportul public in comun si in domeniul mobilitatii prezente si viitoare.

Alaturi de Primarul General, la eveniment vor participa: Viorica Dancila - Premier al Romaniei in perioada ianuarie 2018-noiembrie 2019,

Robert Cazanciuc - Vicepresedintele Senatului,

Carmen Moldovan - Vicepresedintele Camerei Deputatilor,

Primarii sectoarelor Municipiului Bucuresti, senatori si deputati, consilieri generali, viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, city managerul Sorin Chirita,

directorul Societatii de Transport Bucuresti, Andrei Creci, directorul Directiei Transporturi din Primaria Capitalei, Mihai Teodorescu, reprezentanti ai sindicatului reprezentativ al STB, specialisti in domeniul transporturilor, precum si alti invitati speciali.

Nota: Depoul Dudesti se afla pe Calea Dudesti nr. 184, Sector 3.