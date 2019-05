Gabriela Firea îi sugerează lui Liviu Dragnea să demisioneze: avem nevoie de un minimun de onoare

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține că, în acest moment, dacă ar dori să ofere ”un minimum de onoare cetățenească”, liderul PSD, Liviu Dragnea, ar trebui își depună mandatul.

”Este o vorba in popor : a pune batista pe tambal. Acum aproape un an, Cex-ul si liderul partidului asta au facut. La PSD s-a intors piramida partidului cu varful in jos si tot partidul a depins de lider.

Romanii nu au fost atat de mult impotriva partidului, cat au fost impotriva conducerii.

Nu doresc sa cada capete : de obicei, cei care pierd pleaca atunci cand exista onoare fata de colegii de partid si fata de tara. Macar atat sa dam Romaniei : minimum de onoare cetateneasca.

Noi putem disparea ca partid, putem disparea ca oameni politici dar Romania trebuie sa ramana o natiune demna si puternica!”, scrie Gabriela Firea.