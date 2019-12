Gabriela Firea îl torpilează pe Ludovic Orban în a treia zi de Crăciun: 'Până acum am văzut războaie personalizate. Nu am cerut bani de shopping'

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, continuă războiul cu premierul Ludovic Orban pe tema banilor pe care Primăria Generală îi cere de la Guvern pentru 2020. „Nu am cerut bani de shopping”, a spus Firea, la Antena3.

„Avem un nou Guvern, un nou premier, şi din păcate, în loc să vedem un progres, pentru că fiecare om are aşteptări şi sper ca Guvernul să prindă maturitate din ianuarie, până acum am văzut războaie personalizate. Nu cred că trebuie să discutăm în politică despre asta. Fie că vorbim de funcţii în care eşti ales sau numit, cu toţii avem o răspundere, şi nu trebuie să facem de ruşine acea poziţie. Când primarul General sau orice alt primar se adresează Guvernului, nu o face în nume personal. Eu nu am cerut bani de shopping la mall, ci am cerut banii bucureştenilor. Sunt obligată prin lege să fac asta, e una din atribuţiile primarului. Din moment ce Bucureştiul contribuie cu 25 la sută la PIB şi ni se întoarce mai puţin de 1 la sută, este normal să cerem, financiar, un buget adecvat. Noi nu încasăm taxe şi impozite locale, deci nu avem alt buget, decât cel de la Guvern. A considera că ce am făcut eu este obrăznicie mi se pare ruşinos. Nu am făcut decât să solicit sumele care trebuiau alocate către Primăria Capitalei şi au fost tăiate de Ministerul Finanţelor", a declarat Gabriela Firea la Antena 3.