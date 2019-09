Gabriela Firea, întâlnire cu ministrul Transporturilor: decizie privitoare la metroul din Drumul Taberei și centura Capitalei

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, s-a întâlnit cu ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, dar și cei de la CNAIR și au decis formarea unui grup mixt care să colaboreze pentru realizarea metroului din Drumul Taberei și centura Capitalei, dar și linia rapidă până la Otopeni.

”Stadiul lucrarilor la metroul Drumul Taberei, magistrala ce va fi deschisa pana la finalul anului, precum si la centura ocolitoare a Capitalei au fost subiectele intalnirii cu ministrul transporturilor, Razvan Cuc, la care au participat si parlamentari social democrati din Bucuresti si Ilfov, alaturi de specialisti din CNAIR, PMB, Metrorex, primariile de sector.

Primarul General, Gabriela Firea, insotita de o delegatie de directori si specialisti din cadrul Primariei Capitalei, a avut o intalnire de lucru cu Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, pentru a discuta despre stadiul lucrarilor de infrastructura din Capitala.

La intalnirea, care a avut loc la Ministerul Transporturilor, au mai participat directorul CNAIR, Sorin Scarlat, directorul CFR, Constantin Axinia, Directorul General Metrorex, Marin Aldea, reprezentanti ai autoritatilor locale din Ilfov, precum si parlamentari PSD de Bucuresti, directori si specialisti din cadrul Primariei Capitalei.

Primarul General, Gabriela Firea: "Avand in vedere ca la aceasta intalnire sunt de fata reprezentanti ai tuturor institutiilor care au in administrare obiective de investitii importante dar si parlamentari care pot initia modficari legislative care sa faciliteze dezvoltarea investitiilor in zona metropolitana, am discutat despre toate lucrarile de infrastructura care afecteaza traficul rutier atat in Bucuresti cat si in regiunea Ilfov.

Este vorba despre centura Capitalei, proiectele de construire a pasajelor supraterane de la Domnesti, Berceni, Oltenitei si Mogosoaia, lucrarile de la metrou - magistralele M5 si M6, precum si despre calea ferata ce va lega Bucurestiul de Otopeni, lucrare care ar trebui finalizata pana la inceperea Campionatului European de Fotbal din 2020.

Pentru ca mare parte din aceste obiective de investitii se afla in administrarea Ministerului Transporturilor, insa acestea necesita colaborarea cu Primaria Capitalei, am convenit cu ministrul Transporturilor sa mergem impreuna pe teren pentru a verifica stadiul lucrarilor dar si sa colaboram indeaproape, prin constituirea unor grupuri mixte de lucru, astfel incat sa putem solutiona, in timp cat mai scurt, orice problema care poate aparea pe parcursul desfasurarii lucrarilor.

Primarul Capitalei a mai adaugat: "In cadrul intalnirii am subliniat faptul ca este foarte important ca ministerul Transporturilor sa accelereze lucrarile la magistrala M5 si sa continue lucrarile de modernizare a centurii Capitalei, pentru ca aceste obiective de investitii au o influenta majora asupra circulatiei rutiere din Bucuresti. Trebuie sa luam impreuna masuri concrete de fluidizare a circulatiei in Capitala iar finalizarea acestor lucrari la metrou ar avea o contributie majora in acest sens.

Am primit asigurari din partea ministrului Transporturilor ca pana la sfarsitul anului magistrala M5 va fi data in folosinta, iar in ceea ce priveste magistrala M6, domnul ministru Razvan Cuc mi-a explicat ca sunt in etapa de evaluare a ofertelor din cadrul licitatiei".

Primaria Capitalei va urgenta emiterea avizelor necesare pentru pasajele Mogosoaia, Berceni si Oltenitei

Totodata, Primarul General, Gabriela Firea, a mai explicat ca, potrivit Ministerului Transporturilor, s-au reluat lucrarile la Pasajul Domnesti, iar la celelalte trei pasaje, Mogosoaia, Berceni si Oltenitei, asocierile care au castigat licitatiile sunt in etapa de proiectare.

Primarul General, Gabriela Firea, a declarat ca se va implica, respectand legislatia in vigoare, in urgentarea emiterii tuturor avizelor necesare, astfel incat lucrarile sa se poata incepe cat mai rapid: "Am primit de asemenea asigurari din partea parlamentarilor PSD de Bucuresti si Ilfov ca vor contribui la rezolvarea tuturor problemelor legate de aceste lucrari de infrastructura, vor constitui grupuri de lucru pentru fiecare obiectiv de investitii in parte si vor sprijini autoritatile centrale si locale in urgentarea si sustinerea propunerilor de modificari legislative, astfel incat sa imbunatatim cadrul legal, acolo unde este necesar!", scrie Gabriela Firea.