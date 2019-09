Moțiunea de cenzură, runda 2 de negocieri. Ludovic Orban: I-am înțeles pe Pro România. Nu o să așteptăm până la calendele grecești

Liderul PNL Ludovic Orban a declarat joi pentru STIRIPESURSE.RO ca saptamana viitoare urmeaza noi runde de negocieri cu ALDE si Pro Romania pentru motiunea de cenzura.

Întrebat când depune PNL motiunea de cenzură, Orban a zis: `Suntem inca in negocieri. Mai avem runde de negocieri saptamana viitoare. Vedem si in functie de ce face Dancila cu remanierea, pentru ca cei de la Pro Romania au zis ca au pus conditii Guvernului in perspectiva remanierii si daca nu le respecta atunci vin si ei la motiune. Cu ALDE suntem in continuare in discutii. O sa mai avem o runda de negocieri saptamana viitoare'.

Orban a mai zis că înțelege de ce Pro Romania nu semneaza momentan motiunea de cenzura si ca PNL nu va astepta pana la „calendele grecesti” cu depunerea motiunii daca Guvernul nu vine in Parlament pentru remaniere.

„Deocamdata in ce ne priveste pe noi am spus ca depunem motiunea cat de repede e posibil sa strangem semnaturile. I-am inteles pe cei de la Pro Romania, au facut solicitarea catre Guvern si intr-un fel asteapta sa vada, nu vor probabil sa para ca au facut-o numai formal. Dar continuam negocierile si cu Pro Romania. Am anuntat ca depunem motiunea cand avem 233 de semnaturi, sunt optimist in privinta asta. Daca Guvernul decide sa nu se prezinte in Parlament, nu o sa asteptam pana la calendele grecești să se hotărască”, a zis liderul PNL.

Pro Romania voteaza motiunea daca nu se face restructurare si daca PSD nu acceptat un candidat comun la prezidentiale.

O parte din parlamentarii ALDE voteaza motiunea dar nu vor anticipate.

