Gabriela Firea intră în campanie, cu trei zile înainte de alegeri: Apreciez că în ultima perioadă Guvernul a reconsiderat relaţia cu Primăria Capitalei (VIDEO)

Cu trei zile înainte de alegeri, Gabriela Firea intră în campanie electorală cu un mesaj ferm împotrivia PNL şi USR, dar în favoarea PSD şi ALDE. Primarul General al Capitalei anunţă o restabilire a relaţiilor cu Guvernul şi acuză opoziţia de "atacuri imunde şi calomnii". Într-o întregistrare video publicată pe pagina sa de Facebook, Gabriela Firea prezintă principalele proiecte implementate şi care urmează să fie implementate.

"De trei ani, atât eu ca Primar General, cât și Primarii celor șase sectoare, muncim pentru bucureșteni, așa cum ne-am angajat din campanie. Ne confruntăm zi de zi cu atacuri imunde și calomnii, bazate pe minciuni sau realități trunchiate, cu denunțuri penale și acțiuni în instanță, iar în ședințele de Consiliu cu voturi contra, abțineri sau fuga rușinoasă din sală, la majoritatea proiectelor noastre, care sunt în mod evident benefice pentru cetățeni.

Cu toate că suntem boicotați și blocați sistematic de USR și PNL, am deblocat proiecte importante abandonate de fostele administrații și am început proiecte noi, absolut necesare!

Știu, mai sunt multe de facut, așteptările bucureștenilor sunt îndreptățite, sunt mari, și e normal să fie așa.

În ciuda faptului că opoziția încearcă, prin orice mijloace, să acrediteze ideea că nu am făcut nimic în București, s-au schimbat multe lucruri în bine, în special în sănătate, transportul în comun, consolidări și pe șantierele Capitalei.

Concret, în domeniul sănătății, două noi spitale și-au deschis porțile anul trecut: Spitalul de copii Dr. Victor Gomoiu și Ambulatoriul integrat al acestuia– o investiție de peste 52 milioane de euro, precum și Spitalul de Ortopedie "Foişor" – o investiție de peste 50 de milioane euro.

Am inaugurat Corpuri şi secţii noi la cateva spitale, dotate la standarde europene, cum ar fi la cel de Reumatologie Ion Stoia, la Spitalul Cantacuzino și la Spitalul de Nefrologie „Carol Davila”.

De asemenea, în toate cele 19 spitale, s-au realizat modernizări și reabilitări în valoare de peste 10 milioane euro. In mandatul meu, am investit numai în aparatura medicală performantă și modernă o sumă record: de aproape 40 de milioane de euro!

Menționez și o premieră medicală naţională: la Spitalul „Sfânta Maria”, care a beneficiat de investiţii importante în secţia de transplant pulmonar, unică în ţară, echipa de chirurgi a efectuat, cu succes, în doar un an, 6 operaţii! Acestea erau posibile până acum doar în străinătate!

Un proiect de suflet, pentru viață, care a fost blocat, cu toată puterea, printr-o campanie negativa furibundă, de către reprezentanți ai USR!

Pentru ca bucureștenii să nu mai aștepte atunci când au o urgență medicală, am achiziționat 106 ambulanțe moderne, în valoare de peste 10 milioane de euro. Am angajat medici și am cumpărat, în premieră națională, aparatură performantă pentru cabinete medicale școlare, unde sănătatea copiilor noștri este verificată în fiecare zi. De asemenea, tot în premieră națională, subvenționăm consultațiile stomatologice și aplicarea de aparate ortodontice pentru elevii din București.

Dintre proiectele viitoare din domeniul sănătății menționez doar două, la care țin foarte mult:

- Centrul de Terapie cu Protoni, pentru care am semnat deja cu reprezentanţii Companiei japoneze Itochu Corporation documentele necesare pentru realizarea studiului de fezabilitate

- Spitalul Metropolitan - În prezent se lucrează la întocmirea studiului de fezabilitate şi a PUZ-ului, iar după aprobare, urmează contractarea serviciilor de proiectare şi a lucrărilor de execuţie.

Un transport în comun civilizat şi la standarde europene reprezintă soluția cea mai sustenabilă pentru problema traficului din București. Primăria Capitalei continuă și anul acesta modernizarea flotei STB şi, pe lângă cele 400 de autobuze noi Euro 6 aflate deja în trafic, vom mai cumpăra încă 430 de noi mijloace de transport: 100 de tramvaie, 100 de troleibuze, 130 de autobuze hibrid şi 100 de autobuze electrice. Valoarea totală a investiției în noile mijloace de transport public se ridică la aproximativ 500 de milioane de euro, sume provenite din bugetul local, fonduri europene nerambursabile și fondul de mediu.

De asemenea, sunt în curs de finalizare lucrările de delimitare a culoarului unic dedicat tramvaielor pentru liniile 1,10, 21, 32 şi 41.

În ceea ce privește infrastructura necesară fluidizării traficului, am avut două direcții principale de acțiune: demararea unor noi proiecte majore necesare pentru oraș, respectiv DEBLOCAREA ŞI FINALIZAREA UNOR proiecte demarate anterior.

Au fost, astfel, finalizate: Pasajul rutier de la Piaţa Sudului, Reabilitarea liniilor de tramvai din B-dul Liviu Rebreanu, Sos. Iancului şi Șos. Pantelimon.

De asemenea, au fost deblocate și sunt în derulare lucrările la Şoseaua Fabrica de Glucoză, Pod Ciurel - Nod Virtuții și Prelungirea Ghencea.

Dintre proiectele noi menționez: Pasajele Colentina-Dna Ghica, Andronache, Petricani, faza a doua a proiectului Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu și pasajul suprateran peste calea ferată din zona Nisipoasa.

O altă prioritate majoră a Capitalei este grija față de persoanele cu greutăți financiare sau cele cu dizabilitati.

La initițiativa mea și cu sprijinul consilierilor generali ai PSD și ALDE, peste 80.000 de bucureşteni au beneficiat anul trecut de sprijin financiar, prin proiecte derulate în premieră. În total, din 2017 și până acum, s-au acordat stimulente financiare în valoare de peste 100 de milioane euro.

Astfel, persoanele adulte cu dizabilități primesc 500 lei/lună, iar în cazul copiilor acest sprijin este dublu, 1000 de lei/lună. In acelasi timp, părinții fiecărui nou-născut primesc câte 2.500 lei net pentru primele nevoi ale bebelușului. Părinții singuri beneficiază de ajutor financiar de până la 1200 lei.

Pentru medicamente şi investigaţii medicale, viitoarele mămici sunt sprijinite cu 2.000 lei, iar sprijinul financiar pentru prevenirea abandonului şcolar este de 450 lei.

O altă prioritate a mea ca Primar General este consolidarea clădirilor bucureştene cu risc seismic. În acest moment, aproape 200 de clădiri încadrate în categoria I de risc seismic sunt în proces de consolidare, ceea ce înseamnă peste jumătate din totalul existent in aceasta categorie, în comparaţie cu doar 20 de imobile consolidate în ultimii 30 de ani. Până în 2020 se va interveni la toate aproape 350-360 de clădiri încadrate în clasa I de risc seismic!

Au fost trei ani grei dar realizarile imi dau putere sa merg inainte, si sa spun tuturor, inclusiv reprezentantilor Guvernului, ca o capitala bine administrata inseamna o tara bine administrata si ca certurile permanente nu ne ajuta nici pe noi sa fim eficienti, nici pe cetateni, care, pe buna dreptate, asteapta rezultate concrete.

Eu sunt om de echipa si am dovedit ca am luat atitudine atunci cand promisiunile facute in fata oamenilor nu mai reprezentau o prioritate.

Apreciez ca in ultima perioada Guvernul a reconsiderat relatia cu Primaria Capitalei si se incearca repararea intarzierilor de anul trecut.

In ciuda contestarii permanente fara logica si fara argumente, cu ura si minciuna a celor de la USR si PNL, noi incercam si in mare parte reusim sa miscam din loc proiecte intepenite de ani de zile.

Nu se poate face in trei ani tot ce a fost lasat balta 30 de ani!

Cum spuneam, mai sunt multe de facut dar va asiguram, atat eu cat si colegii mei, ca angajamentele luate în fața bucureștenilor sunt prioritatea noastră, cu toate că misiunea ne este blocată și boicotată de opoziția din consiliu formată din PNL și USR, care încearcă să frâneze orice inițiativă benefică pentru cetățeni.

Pentru că îi respectăm pe oameni, îi respectăm pe bucureșteni!", afirmă Gabriela Firea, în mesajul publicat pe Facebook.