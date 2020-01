Gabriela Firea lansează marea provocare pentru Guvern: Asta trebuie să se întâmple URGENT

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține că municipalitatea face toate eforturile pentru combaterea poluării, dar este nevoie și de implicarea Guvernului. Firea solicită Executivului să se implice modernizarea centurii Capitalei, magistralele de metrou M5 și M6, dar și modernizarea CET-urilor din București.

”Sunt necesare eforturi comune la nivel de Guvern si autoritati locale pentru combaterea eficienta a poluarii in Capitala. Primaria Capitalei a pus in aplicare masurile prevazute in PICA, dar nu este singura autoritate responsabila! Ministerul Transporturilor trebuie sa modernizeze urgent centura Capitalei, sa finalizeze lucrarile la magistralele M5 si M6, Ministerul Energiei trebuie sa modernizeze CET-urile.

M-am intalnit azi cu ministrul Mediului, Costel Alexe, pentru a discuta despre implementarea masurilor privind imbunatatirea calitatii aerului in Municipiul Bucuresti.

Am discutat despre stadiul masurilor din Programul Integrat de Calitate a Aerului de la nivelul municipiului Bucuresti, un document strategic, programativ, care a fost realizat de actuala administratie si votat, in majoritate de CGMB.

Reamintesc faptul ca, pana in anul 2016, Capitala Romaniei nu avea un plan integrat de calitate a aerului care sa propuna actiuni concrete de combatere a poluarii.

Programul Integrat de Calitate a Aerului prevede o serie de masuri concrete, care trebuie puse in aplicare de Primaria Capitalei, dar si de catre autoritati centrale precum Ministerul Transporturilor prin CNAIR - cum ar fi finalizarea statiei de metrou Drumul Taberei si demararea lucrarilor la magistrala M6 – linia de metrou 1 Mai – Aeroportul Otopeni, precum si dinamizarea lucrarilor la Centura ocolitoare a Capitalei.

Am subliniat de asemenea in cadrul intalnirii faptul ca am dori ca ministerul de resort sa faca investitii la 3 din cele 4 CET-uri din Capitala pentru care, din nefericire, nu au mai fost alocate resurse financiare si care, in prezent, constituie o sursa importanta de poluare.

Mi-as dori ca la urmatoarele intalniri pe aceasta tema sa participe si celelalte institutii care pot actiona pentru imbunatatirea calitatii aerului.

Este vorba despre Ministerul Transporturilor (CNAIR), Ministerul Energiei dar si Inspectoratul de Stat in Constructii (Ministerul Dezvoltarii).

Am explicat ca Primaria Capitalei va colabora cu toate entitatile care au atributii in domeniul mediului astfel incat aceasta problema a poluarii sa fie cat mai rapid rezolvata, atat in tara cat si in Capitala.

Constienti de gravitatea acestei situatii, cu efecte directe asupra sanatatii populatiei, odata cu preluarea mandatului au fost concentrate eforturile pentru identificarea acelor masuri care sa actioneze in mod real asupra calitatii aerului, tinand cont in primul rand de dinamica traficului urban si de dezvoltarea economica si urbanistica a Bucurestiului: pentru prima data in ultimele decenii, am inceput un amplu proces de modernizare al parcul auto al STB, pentru care alocam peste 470 de milioane de euro, proveniti atat de la bugetul local cat si din fonduri europene nerambursabile și din fondul pentru mediu.

Avem deja pe strazile din Capitala 400 de autobuze noi, moderne, 130 de autobuze hibrid Mercedes Benz, care vor ajunge la Bucureşti etapizat, începand din primăvara acestui an si sunt licitatii in curs pentru achizitionarea a 100 de troleibuze, 100 de autobuze electrice si 100 de tramvaie.

De asemenea, pentru incurajarea mijloacelor de transport alternativ am acordat 30.000 de vouchere pentru achiziţionarea de biciclete si, începând cu anul 2018, derulam un proiect - pentru care am primit din partea fondului de mediu 10 milioane de euro - privind realizarea a patru trasee de piste de biciclete cu o lungime totală de 48,25 km. Pentru toate traseele au fost realizate proiectele tehnice, fiind în diferite etape: faza de execuție a lucrărilor (lansarea ordinului de începere a lucrărilor, avizare sau contractare.

Am mai amintit ca Primaria Capitalei, acordand bucurestenilor 5.000 de vouchere in valoare de cate 9.000 lei fiecare, a eliminat peste 4.000 de rable poluante de pe strazile Bucurestiului.

Un alt proiect, apreciat si la nivelul Ministerului Mediului, este proiectul OXIGEN, prin care se elimina practic din circulatie autoturismele poluante non-euro, Euro1, Euro 2 si Euro 3.

Am trecut in revista si stadiul lucrarilor de infrastructura- podurile, pasajele, supralargirile si strapungerile pe care le realizeaza Primaria Capitalei prin companii municipale proprii sau prin companii private din domeniul constructiilor- si am stabilit, de comun acord, ca in continuare trebuie sa depunem eforturi pentru aplicarea Planului integrat de calitate a aerului pentru ca toate aceste masuri cumulate, atat cele care tin de responsabilitatea Primariei Capitalei cat si cele care revin ministerelor, duc in mod cert la imbunatatirea calitatii aerului in Bucuresti.

Atat eu, cat si reprezentantii autoritatilor centrale prezente la intalnire, am stabilit ca o masura la fel de importanta ca optimizarea traficului rutier o reprezinta salubrizarea eficienta, aceasta avand o pondere de 42% pentru reducerea poluarii.

Ne-am propus sa fim mult mai drastici in ceea ce priveste companiile de salubrizare din Capitala, care au contracte cu primariile de sector. Este necesara o eficientizare a operatiunilor de spalare a strazilor! Si acum se spala strazile, dar nu suficient! In ceea ce priveste o alta sursa de poluare, reprezentata de santierele in desfasurare, în perioada 2017-2019, Primaria Capitalei, prin inspectorii Directiei Generale de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti, au intreprins peste 1.500 de actiuni de control atat la şantierele de pe proprietate privată cat şi la cele de pe domeniul public aparţinând Municipiului Bucureşti.

In urma acestor controale au fost aplicate peste 900 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aprox. 400.000 de euro, pentru nerespectarea prevederilor actelor normative (neconformitățile constatate fiind lipsa implementării măsurilor necesare evitării producerii și răspândirii prafului).

In ceea ce priveste polemica publica privind masuratorile efectuate de catre Agentia de Mediu si de catre anumite asociatii sau fundatii civice, demonstram, prin masurile luate, disponibilitatea de a contribui la efortul general de combatere a poluarii!

Consider de asemenea ca trebuie sa fie realizat un audit al statiilor de monitorizare a calitatii aerului, pentru ca noi nu dorim sub nici o forma ascunderea adevarului ci vrem sa aflam situatia reala a poluarii in Capitala Romaniei.”, scrie Gabriela Firea.