Gabriela Firea: 'Nu candidez la preşedinţia României'/ Despre susţinerea PSD pentru Tăriceanu: 'Un moment de mare tristeţe'

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepreşedinte al Partidului Social Democrat, a declarat sâmbătă că nu va candida la funcţia de preşedinte al României, însă şi-a exprimat speranţa că PSD va avea un candidat propriu la alegerile prezidenţiale.

Firea a afirmat, la Neptun, că l-a informat pe preşedintele social-democraţilor, Liviu Dragnea, că nu intenţionează să candideze pentru funcţia de şef al statului.

"Deşi am spus de nenumărate ori că nu candidez la preşedinţia României, că nu doresc să preiau partidul nici de la domnul Dragnea, nici de la alte persoane care doresc să conducă partidul şi se va dovedi că eu am avut dreptate. (...) Domnul preşedinte a afirmat că nici el nu candidează şi că împreună vom discuta posibilitatea să avem un candidat comun PSD-ALDE în persoana domnului Tăriceanu, lucru care pe mine mă bucură, dar vreau să vă relatez, de asemenea, că au aplaudat doar doi-trei oameni din sală", a spus Firea, potrivit Agerpres.



Primarul general al Capitalei a susţinut că îl apreciază pe liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, şi că acesta "ar fi un preşedinte de ţară extraordinar", însă crede că membrii PSD nu pot accepta ca partidul să nu aibă propriul candidat.



"Eu îl stimez foarte mult pe domnul Tăriceanu şi ar fi un preşedinte de ţară extraordinar, dar pentru PSD, pentru sutele de mii de membri PSD din ţară a ajunge acest partid în situaţia să nu aibă un candidat viabil şi să se bucure că are alternativă la un partener de guvernare cu un scor mult mai mic în sondaje este un moment de mare tristeţe. Este un moment istoric la modul negativ. Întotdeauna PSD, stânga din România, a avut un candidat la preşedinţie. A câştigat sau nu a câştigat este dreptul românilor să voteze pe cine este bun ca preşedinte", a adăugat Gabriela Firea.

