Gabriela Firea: 'Până la sfârșitul anului, Bucureștiul va avea încă o unitate medicală ultramodernă'

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, susține că până la sfârșitul anului, Bucureștiul va avea încă o unitate medicală ultramodernă.

''Ambulatoriul Spitalului "Victor Babes" prinde contur! Pana la sfarsitul anului, Bucurestiul va avea inca o unitate medicala ultramoderna, care va putea primi 400 de pacienti zilnic!

Am facut o vizita la santierul Ambulatoriului Spitalului de Boli Infecțioase și Tropicale „Victor Babeș”, pentru a verifica stadiul lucrarilor la acest obiectiv de investitii.

Ma bucur sa constat ca in doar cinci luni, lucrarile au avansat atat de mult. Daca in luna martie a acestui an, Compania Municipala Consolidari incepuse santierul prin demolarea unor corpuri de cladire aflate intr-o avansata stare de degradare, iata ca acum ambulatoriul Spitalului Victor Babes prinde contur, in aceasta perioada realizandu-se cele mai dificile operatiuni, precum demolarile si realizarea fundatiei.

S-a lucrat zi si noapte si se va lucra in acelasi ritm astfel incat la sfarsitul anului 2019, ambulatoriul, care va fi o cladire noua, cu spatii moderne, functionale, adaptate activitatii medicale de ambulatoriu si spitalizare de zi, inclusiv compartimente destinate copiilor, sa fie functional.

Aceasta unitate medicala va avea 16 cabinete de consultatii, intrucat Spitalul 'Victor Babes' are o mare adresabilitate, fiind unul din cele doua spitale de boli infectioase din Bucuresti, la care ajung pacienti din toata tara, precum si pacienti cu boli tropicale. Se estimeaza ca aceasta unitate medicala va primi aproximativ 400 de pacienti pe zi.

Valoarea investiției este de 2,8 milioane euro. Lucrările sunt în grafic, la acest moment este finalizat subsolul, astăzi sunt turnări la diafragmele și stâlpii ce fac parte din structura de rezistență".

Potrivit proiectului conceput de ASSMB, Ambulatoriul Spitalului de Boli Infecțioase și Tropicale „Victor Babeș” va avea un regim de înălțime de P+1E și o suprafață desfășurată de peste 1.100 de metri pătrați, 16 cabinete de consultații, 3 saloane de spitalizare de zi, (cu 17 paturi, 12 pentru adulți și 5 pentru copii) precum și toate funcțiunile anexe unei astfel de unități medicale.'', a scris Gabriela Firea.