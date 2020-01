Gabriela Firea, replică la atacul lui Florin Cîțu: 'Nu ne temem de niciun control. Îi așteptăm pe toți cu pâine și sare'

Primarul Capitalei Gabriela Firea reacționează după atacul lui Florin Cîțu. „Nu ne temem de niciun control”, a spus Firea, după ce ministrul Finanțelor a anunțat un control major la Primăria Capitalei.

„Nu ne temem de niciun control, primim cu pâine şi sare orice controlori de la orice instituţie publică. Suntem cea mai verificată instituţie din ţară. E adevărat, au fost şi momente în care eram „iubiţi” de către diferitele guverne, unii chiar erau colegii mei, sau aşa păreau, şi ne trimiteau săptămânal controale. Am numărat 50 de controale care au venit la Primăria Capitalei, unele chiar abuzive, dar asta este situaţia. I-am primit pe toţi cu deschidere, pentru că nu avem de ce să ne fie teamă. În Primăria Capitalei se respectă legea, în litera şi spritul ei, prin urmare orice control este binevenit”, a declarat, marţi, Gabriela Firea, într-o conferinţă de presă.

Firea a spus că nu are de ce să se teamă.

„Nu avem de ce să ne temem. Este, până la urmă, bine şi pentru noi, pentru că, având atât de multe controale şi verificări – din care nu a reieşit nicio neregulă şi nu are cu să reiasă – până la urmă văd şi cetăţenii despre ce este vorba, că suntem o instituţie sub asediu. De când sunt primar general am avut cinci premieri, cinci miniştri de finanţe, probabil vom avea şi al şaselea premier până la finalul acestui mandat şi al şaselea ministru de finanţe şi gestionăm întreaga activitate respectând legislaţia în vigoare”, a mai spus primarul general.

Aceasta i-a transmis şi un mesaj ministrului Finanţelor: ”Pentru cei care au anunţat controale încrucişate, îi aşteptăm cu ştergar, cu pâine şi cu sare şi să nu facă abuzuri”.