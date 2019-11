VIDEO Gabriela Firea: 'Sunt puse în pericol democraţia, dreptul la diversitate de opinii, pluripartitismul'

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, lansează "un apel la optiuni facute cu ratiunea dar si cu inima". "Pentru ca imi pasa. Pentru ca vad ce se intampla. Pentru ca sunt puse in pericol democratia, dreptul la diversitate de opinii, pluripartitismul. Pentru ca trebuie sa conteze cei care sunt aproape de nevoile oamenilor, prin fapte, nu prin atitudini distante, superioare, selective. Suntem toti cetateni romani: nu unii de rangul intai iar ceilalti... plebea", scrie Firea pe Facebook, alături de o înregistrare video în care îndeamnă la vot pentru Viorica Dăncilă.

"În România anului 2019, lucrul bine făcut înseamnă să alegem în fruntea naţiunii un om al faptelor, un om între oameni. Normal că de teorie suntem cu toţii sătui. Eu însămi sunt un om de acţiune şi am apreciat întotdeauna la Viorica Dăncilă modul implicat şi onest în care abordează orice problemă. Am simţit asta în mod direct, în relaţia instituţională dintre Primăria Capitalei şi Guvern. Chiar dacă şi-a început mandatul de prim-ministru sub aceleaşi auspicii politice ca şi predecesorii săi, Viorica Dăncilă a înţeles că interesul bucureştenilor este mai presus decât orice supărare politică şi a contribuit la deblocarea unor proiecte esenţiale pentru Capitală. Viorica Dăncilă este prima femeie care candidează pentru Preşedinţia României şi care a-a calificat în al doilea tur de scrutin, după un mandat cu rezultate notabile în fruntea Guvernului României, întrerupt nedrept înainte de termen. Cu toate acestea, nu doar că este femeie sau că este colega mea merită să câştige alegerile de duminică. În plină ofensivă a corectitudinii politice, soldate cu rezultate spectaculoase în întreaga lume, ceea ce i-ar fi putut asigura Vioricăi Dăncilă un avantaj strategic, ea vine în faţa oamenilor îndemnându-i să voteze un preşedinte muncitor şi implicat şi garantează că va fi un preşedinte prezent şi atent la nevoile tuturor cetăţenilor români. Eu aşa voi face duminică şi vă îndemn şi pe dumneavostră şi pe voi dragi prieteni să votaţi cu inima, dar şi raţional, pe candidatul care s-a apropiat cel mai mult de oameni, la modul real. Am credinţa şi convingerea că Viorica Dăncilă va avea puterea să ne adune pe toţi în aceeaşi casă. Pe cei de aici şi pe cei din Diaspora. Casa fiind România, ţara noastră iubită. Doamne ajută!", afirmă Gabriela Firea, în înregistrarea video.