Gabriela Horga, secretar de stat la Cancelaria Prim-ministrului și candidat la parlamentare din partea PNL Giurgiu: Votul din 6 decembrie este esențial

Alegerile din 6 decembrie sunt mai mult decât o competiție între partidele politice. De rezultatul lor depinde viitorul României în următorii 4 ani. România are nevoie de stabilitate, coerență și valorificarea unui Plan Național menit să aducă împreună toate energiile pozitive, constructive, din societate. România are nevoie de perspective solide, are nevoie de încredere în viitorul său și de o atitudine hotărâtă pentru a-și clădi singură destinul. Este momentul unui salt către o nouă epocă în care va intra România, care va lăsa în urmă momentele în care energiile sale erau permanent irosite de interesele meschine. Este momentul în care ține de noi să decidem astfel încât să nu mai fie necesar efortul imens al românilor de a bloca agenda retrogradă, toxică și distructivă precum cea a fostelor guvernări PSD.

Ultimul an de guvernare a dovedit că PNL a fost singura formațiune politică care a avut curajul să administreze treburile țării, atunci când toți ceilalți s-au dat deoparte și au refuzat responsabilitatea guvernării.

Guvernarea PNL, într-o perioadă de criză cu care România nu s-a mai confruntat vreodată, a arătat că prin implicare reală, prin muncă neobosită, prin permanenta preocupare de a găsi soluții, țara noastră poate face față oricărei situații, oricât de dificilă. Guvernarea PNL a arătat că România poate evita dezastre iminente ori nenorociri pe care în mod normal le-am fi considerat imposibil de depășit. În cel mai greu an, România s-a putut baza pe PNL!

Ritmul guvernării liberale din ultimul an, care a făcut să poată fi ținut sub control epidemia COVID-19 în comparație cu țări europene mult mai avansate, este ceea ce arată potențialul guvernării PNL pentru momentul în care va fi depășită această criza sanitară.

Nu avem voie să ratăm această perioadă de reconstrucție în care ne putem concentra pe investiții și dezvoltare. Avem 80 de miliarde de euro la dispoziție să facem proiecte de la zero sau să reparăm ce nu funcționează. Fiecare județ, fiecare localitate din România va avea acces la banii europeni din PNRR și din celelalte axe bugetare, fie că vorbim de coeziune, fie că vorbim de politica agricolă comună.

PNL a trebuit să găsească rapid soluții și resurse în cea mai dramatică criză a României din ultimele decenii. A preluat un stat cu lipsuri majore în sistemul medical, infrastructură deficitară și cu un sistem educațional cu probleme critice.

Accentul pus de Guvernul PNL pe dezvoltare, investiții și sprijinul pentru antreprenori, atingerea celei mai mari rate de absorbție a fondurilor europene de la aderare la UE încoace, reformele instituționale (reducerea birocrației, digitalizarea, simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor europene și descentralizarea lor în beneficiul administrațiilor locale) au creat cea mai bună bază pentru fructificarea unei șanse istorice pentru România: cele 80 de miliarde de euro, fonduri europene record, negociate la Bruxelles de președintele Iohannis.

În acest an de guvernare, PNL a reușit să demonstreze că veniturile românilor pot crește cu adevărat, fără a fi subminate de inflație, doar prin dezvoltare, investiții și modernizare, nu prin pomeni socialiste: Salariul mediu net a crescut la 3.275 lei în luna august, cu 7,6% mai mare față de perioada PSD.

PNL a demonstrat, de asemenea, că nu e nevoie de taxe în plus sau de măriri de taxe pentru a aduce venituri suplimentare la buget, pentru că aceste venituri sunt generate de firmele care se bucură de un regim fiscal mai blând si predictibil. Deja, din august 2020 încoace, se înregistrează venituri mai mari la buget decât în aceiași perioadă a anului trecut, când erau și creștere economică, dar și suprataxele PSD.

Guvernul PNL și administrațiile locale liberale au demonstrat atât că știu cum se face, cât și că pot face modernizarea României. La nivel local, modelul liberal de dezvoltare a fost validat în alegerile locale și a cucerit vechi bastioane PSD. La nivel național, soluția liberală a fost validată deja de rezultatele Guvernului Orban.

România nu își mai poate permite încă un ciclu electoral de subdezvoltare. Pe 6 decembrie, PSD trebuie să fie îndepărtat definitiv de la butoanele puterii. Doar așa poate începe dezvoltarea României.