Gabriela Ruse a declarat forfait pentru meciul cu Polonia, din Billie Jean King Cup

Jucătoarea de tenis Elena Gabriela Ruse a declarat forfait pentru meciul pe care echipa României îl va susţine contra Poloniei, pe 15 şi 16 aprilie, în primul tur al calificărilor competiţiei Billie Jean King Cup, din cauza unei inflamaţii cardiace.

Ruse (24 ani, 55 WTA) a mărturisit, într-o postare pe Instagram, că a suferit de pneumonie după ce întreaga lună februarie a fost infectată cu Covid-19.''M-am chinuit cu pneumonia după ce am avut Covid-19 întreaga lună februarie şi chiar am jucat la Dubai pe antibiotice. Nu am dorit să renunţ şi am făcut tot ce am putut pentru a juca în Statele Unite. Am avut un început mai lent şi am simţit efectele unei boli îndelungate. M-am simţit mai bine la Miami, dar am avut dificultăţi de a juca mai mult de două ghemuri la rând. Totuşi, la Charleston s-am simţit lentă, stoarsă de energie şi m-am chinuit când jocul s-a prelungit. Investigaţiile efectuate au arătat o inflamaţie a inimii. Corpul meu are nevoie de odihnă şi de o revenire treptată la efort. Am fost nevoită să iau dificila decizie de a mă retrage din Billie Jean Cup şi nu voi mai juca în următoarele săptămâni'', a afirmat Ruse, care subiniază că Billie Jean King Cup are ''un loc special'' în inima sa şi că s-a simţit de fiecare extraordinar când a jucat pentru ţara sa.''Aştept cu nerăbdare să revine, mai puternică decât am fost. Ne vedem în curând. Mulţumesc echipei mele pentru susţine'', a mai spus Ruse.Gabriela Ruse este a doua jucătoare care este nevoită să se retragă din echipa României pentru meciul cu Polonia, după ce Simona Halep a suferit o accidentare musculară la Miami, iar Jaqueline Cristian este accidentată de mai mult timp.Irina Begu (66 WTA), Monica Niculescu şi Raluca Olaru fac parte din echipa României pentru meciul cu Polonia, căpitanul nejucător Horia Tecău, aflat la meciul de debut, neanunţând până acum o înlocuitoare.Din lotul Poloniei fac parte Iga Swiatek, liderul circuitului feminin mondial, Magda Linette (64 WTA), Magdalena Frech (87 WTA) şi Maja Chwalinska şi Alicja Rosolska. Meciul este programat la Radom (Polonia), pe 15 şi 16 aprilie.