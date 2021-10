Gabriela Ruse, după ce a aflat că va juca împotriva Simonei Halep: Îmi întâlnesc idolul

Gabriela Ruse a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că s-a bucurat când a auzit că va juca împotriva Simonei Halep la Transylvania Open, subliniind că fostul număr 1 mondial este idolul ei, notează news.ro

"Nu mă aşteptam să joc cu Simona din primul tur. M-am bucurat când am auzit că joc cu ea, este idolul meu. Este jucăoarea mea favorită. Am jucat dublu cu ea, m-a ajutat cu multe. Sper să fie un meci frumos. O să am emoţii, am studiat-o de când eram mică, trebuie doar să mă bucur.. Pentru mine faptul că Simona m-a acceptat la antrenamente în ultima perioadă este un bonus. Mi-am dat seama că nu mă antrenam aşa cum face ea, la nivelul acela de sus. Mi-am îmbunătăţit jocul şi mentalul. Dacă o enervezi scoate acel demon şi nu e bine. Doar cuvinte de laudă am pentru ea", a declarat Ruse.

Ea a spus că este un avantaj pentru ea faptul că meciul se va disputa fără spectatori, deoarece are foarte mari emoţii când joacă în faţa românilor.

Gabriela Ruse este prietenă cu Emma Răducanu: "Îmi este prietenă, ne-am antrenat împreună, am mers la restaurant, avem o relaţie specială. Sper cât de curând să jucăm dublu împreună".

Pentru Gabriela Ruse, anul 2021 a fost cel mai bun de până acum din punct de vedere sportiv. "Mi-am dorit foarte mult să ajung în Top 100., dar ţintesc mult mai sus. Este importantă sănătatea, să rămân cu picioarele pe pământ. Sunt bine din punct de vedere fizic, mai am ceva dureri, dar nimic serios. Clar este cel ami bun an pentru mine, am muncit mult, chiar am vrut să mă las, dar apoi s-a întâmplat să vină victorii, Mi s-a schimbat percepţia, nu m-aş mai gândi să mă las".

Meciul Gabrielei Ruse cu Simona Halep, din primul tur de la Transylvania Open, va avea loc miercuri.