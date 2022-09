Procurorul general cere muncă peste program: 'Să vedem maşinile în parcare şi după ora 16,00'

Procurorul general Gabriela Scutea a declarat joi, că, din memoriile şi plângerile pe care le primeşte de la cetăţeni, rezultă că există întârzieri semnificative în efectuarea urmăririi penale şi i-a îndemnat pe procurori să muncească şi după program pentru a soluţiona dosarele mai vechi, scrie Agerpres.

La prezentarea bilanţului de activitate a Ministerului Public pe anul 2021, Gabriela Scutea a făcut referire la dosarele mai vechi de un an rămase nesoluţionate. Potrivit datelor statistice publicate de Ministerul Public, cauzele rămase nesoluţionate au crescut în anul 2021 faţă de anul anterior cu 3,6%.

Din totalul cauzelor rămase nesoluţionate - fără cauzele cu autori necunoscuţi (632.656), 29,2% (185.010) sunt cu o vechime de până la şase luni de la sesizare, 19,2% (121.277) între şase luni şi un an de la sesizare, iar 51,6% (326.369) de peste un an de la sesizare.

În activitatea de urmărire penală proprie au rămas de soluţionat 7.952 cauze cu vechimea între şase luni şi un an de la sesizare (în creştere cu 5,1%) şi 21.299 cauze mai vechi de un an de la sesizare (în creştere cu 2,3%), iar la organele de cercetare penală au rămas în lucru 113.325 cauze cu vechimea între şase luni şi un an de la sesizare (în creştere cu 3%) şi 305.070 cauze mai vechi de un an de la sesizare (în creştere cu 4,5%).

În context, Gabriela Scutea i-a îndemnat pe procurori să depună eforturi pentru a soluţiona aceste dosare vechi.

"Corelativ, observăm că, din creşterea cauzelor mai vechi de un an rămase în lucru (2020/2019, 21,77%) nu s-a recuperat deloc în 2021. Eforturile noastre trebuie să crească, pentru îmbunătăţirea acestui indicator. Într-o exprimare simplistă, să vedem că parcările din apropierea sediilor noastre rămân ocupate dincolo de ora 16, mai ales că activităţile procedurale fixate pentru procuror prin noul Cod de procedură penală sunt mai puţin consumatoare de timp decât în concepţia vechiului cod. Întrucât marea majoritate a cauzelor se plasează la nivelul de competenţă al judecătoriei, nivelul de complexitate mediu nu este unul ridicat. Din memoriile şi plângerile adresate de cetăţeni procurorului general, se desprinde faptul că există întârzieri semnificative în efectuarea urmăririi penale. Care este eficienţa supravegherii urmăririi penale? Vom propune Inspecţiei Judiciare ca principalul domeniu de control la parchete în anul 2023 să fie modalitatea de supraveghere a cercetărilor, în cauzele rămase în lucru mai vechi de 1 an de la sesizare, corespunzător parchetelor de pe lângă judecătorii", a spus Gabriela Scutea.