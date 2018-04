Gabriela Zoană: 'Cât timp nu vom avea norme clare și obligatorii pentru statele membre, Ordinul European de Protecție va fi ineficient'

Europarlamentarul Gabriela Zoana in plenul Parlamentului European “Cat timp nu vom avea norme clare și obligatorii pentru statele membre, Ordinul European de Protecție va fi ineficient”

Am votat azi la Strasbourg raportul referitor la punerea in aplicare a Directivei privind Ordinul de Protecție European. In cadrul dezbaterilor i-am atras atentia comisarului european pentru egalitate de gen ca trebuie modificata Directia daca ne dorim ca Ordinul European de Protectie sa aiba efecte. Rezultatele vorbesc de la sine înaintea oricărei dezbateri și a oricărui vot – până în prezent doar 7 ordine europene de protecție au fost emise la nivel european! Aceasta înseamnă că o victimă a violenței domestice care obține orice formă de protecție împotriva agresorului în țara natală sau în care are domiciliul, în momentul în care călătorește în orice altă țară (la muncă, în concediu, etc.) este lipsită de protecție in lipsa unui ordin european de protectie, iar agresorul nu mai are interdicția de a se apropia de ea si in alt stat membru. Directiva trebuie modificata, in viziunea mea, chiar in ceea ce priveste accesibilitatea victimei la instrumentele legale si obtinerea unui ordin european de protectie unic, care odata obtinut, sa fie valabil in toate statele mebre, nu doar in statul in care a fost solicitat, asa cum prevede actuala reglementare.

Avem oare toate armele legale pentru a lupta împotriva violenței domestice la nivel european?

Teoretic avem Convenția de la Istanbul, Convenția Europeană privind Drepturile Omului și de asemenea Directiva Europeană privind Ordinul European de Protecție sau Directiva Europeană privind Standardele Minime privind Drepturile, Sprijinul și Protecția Victimelor Infracțiunilor. Practic, sunt suficiente aceste instrumente? Nu este îngrijorător numărul extrem de mare de victime ale violenței domestice la nivel european?

Să fie oare o explicație pentru numărul mare de victime faptul că doar 17 state membre ale UE au ratificatt Convenția de la Istanbul? De ce doar 17 și ce le-a determinat pe celelalte 11 să nu semneze și să se alăture unor standarde care asigură în definitiv atât prevenția acestui tip de infracțiuni cât și protecția victimelor violenței domestice?

În Contextul votului pentru implementarea Protocolului privind Ordinul de Protecție European, europarlamentarul Gabriela Zoană a sustinut o declaratie politica în plenul Parlamentului European:

"Doamna Președinte,

Astăzi, vom vota împreună un raport care de fapt reprezintă o evaluare a implementării directivei privind Ordinul European de Protecție, însă realitatea este că Europa nu este capabilă în momentul acesta să furnizeze numărul total al ordinelor de protecție europeana care au fost solicitate deoarece nu există un registru central de evidență a acestora, iar majoritatea statelor membre nu furnizeaza aceste date. Părerea mea este că NU vom avea eficacitate în acest domeniu decât dacă vom iniția un raport care să modifice directiva europeană.

În acest moment directiva europeană nu conține în realitate o definiție clară a Ordinului European de Protecție, iar legea penală este IMPERATIVĂ NU INTEPRETABILĂ, iar atâta timp cât nu vom avea norme CLARE și OBLIGATORII pentru statele membre, Ordinul European de Protecție va fi INEFICIENT”.

„Sunt mandra ca Romania de anul acesta constituie un exemplu de bune practici in materie legislativa privind violenta domestica, în contextul în care modificările legii vor fi adoptate de către Parlament. În februarie a fost aprobat de guvernul Romaniei Proiectul pentru modificarea prevederilor Legii 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie. Cea mai importantă modificare adusă cadrului legislativ și de altfel cel mai important instrument pe care autoritățile îl vor avea la îndemână după adoptarea legii va fi Ordinul Temporar de Protecție, care va putea fi fi emis pe o perioadă de 5 zile chiar de către polițistul care s-a deplasat la fața locului și a constatat existența unui caz de violență domestică. Mai mult, autoritățile au vor avea dreptul să emită acest ordin și să evacueze totodată din locuință pe agresor chiar și în situația în care locuința îi aparține.

Dintre prevederile legale care vor aduce un plus de protecție victimelor se numără și „brățara” electronică (sistemul de supraveghere electronic), cea care va monitoriza poziția agresorului în cazurile specifice în care acesta este obligat să păstreze o anumită distanță față de victimă.

Trebuie să luptăm atât intern pentru ca numărul victimelor violenței domestice să scadă de la an la an, dar și la nivel european pentru ca toate statele membre să ajungă să ratifice Convenția de la Istanbul și pentru ca Ordinul de Protecție European să constituie un instrument folosit pe teritoriul Uniunii.” a declarat eurodeputatul Gabriela Zoana, conform unui comunicat remis ȘTIRIPESURSE.RO.