GAFA ANULUI! Poate atacul lui Burleanu asupra UEFA să aducă prejudicii fotbalului Românesc?

Ca urmare a acuzațiilor aduse de Răzvan Burleanu, UEFA a remis o informare în care arată clar că președintele FRF a mințit și că Ionuț Lupescu și-a dat demisia de la forul European de fotbal. Răzvan Burleanu contestase, în prealabil, faptul că Ionuț Lupescu ar fi plecat definitiv de la UEFA.

Nici măcar pus în fața evidenței, șeful fotbalului din România nu a abandonat linia dezinformării și a început să atace UEFA, pe care a acuzat-o voalat că acționează la comanda lui Ionuț Lupescu. ”Acesta pe care-l vedeți e un email mai mult decât prietenesc. Din punctul meu de vedere e la comandă”, a declarat Burleanu vineri seară, într-o emisiune la Telekom Sport, referindu-se la un email transmis Gazetei Sporturilor de ofițerul de presă al UEFA, Thomas Giordano. Ca absurdul să fie complet, în sprijinul afirmației sale, Răzvan Burleanu s-a legat de ghilimelele care însoțeau textul de la UEFA, fapt care i-a obligat pe oficialii europeni să mai vină cu o notă explicativă suplimentară, în care arătau că formatul comunicatului este unul uzual.

Ca și în cazul celorlalte dezvăluiri, Burleanu a așteptat până în ultima clipăși în privița situației privind demisia lui Lupescu de la UEFA pentru a face publice documentele pe care le deținea din timp, încă dinaintea începerii campaniei electorale. Puțini au sesizat că scrisoarea venită de la UEFA, care a stat la baza marii dezvăluiri prin care Burleanu credea că-i va da lovitura de grație contracandidatului său, este un răspuns la o solicitare a FRF făcută în februarie, adică acum două luni. Probabil că Răzvan Burleanu nu luase în calcul că UEFA va reacționa și îi va demonta întreg scenariul. Practic, toată această acțiune care se voia o lovitură decisivă pentru Ionuț Lupescu s-a transformat într-o operațiune care l-a decredibilizat complet pe autor, a întărit percepția de om cu mare influență în fotbalul european al lui Ionuț Lupescu și a pus fotbalul românesc într-o situație mai mult decât neplăcută în raport cu forul tutelar din Elveția.

Este pentru prima dată când un președinte al FRF îi acuză public pe înalții oficiali ai UEFA, organizație la care Federația este membru afiliat. În mod normal, atacul nu poate rămâne fără urmări și ar putea aduce mari prejudicii fotbalului din România. Oficialii care împart anual fondurile de milioane de euro către federațiile europene, cei care organizează competițiile și guvernează comisiile care soluționează litigiile, vor acționa, foarte probabil, în consecință. Iar de pierdut nu va avea neapărat Burleanu, ci, în primul rând, cluburile din România, centrele de copii și juniori, jucătorii, antrenorii și arbitrii români. Totul pentru ca actualul președinte al Federației să zâmbească satisfăcut, cîteva zeci de minute, într-un studio de televiziune, în timp ce credea că va da marea lovitură, când de fapt se autodetona, în direct și în relaure.

Desigur că lucrurile se pot îndrepta dacă la conducerea fotbalului românesc vor veni oameni care nu își vor mai plasa ”bombe” în propria curte, precum personajele comice de desene animate, și nu vor mai porni războaie cu cel mai important organism european de fotbal. Cu această ocazie, s-a spulbeart și mitul politicianului abil care ar fi fost Răzvan Burleanu. S-a dovedit că în lipsa sprijinului politic și a comunicării controlate, președintele FRF nu se poate susține singur și nu este capabil decât de boacăne, care produc, însă, mari daune fotbalului.

STIRIPESURSE.RO vă prezintă cum s-a desfășurat tot acest scandal.

Filmul evenimentului:

Invitat într-o emisiune televizată la Digi Sport, joi seară, Răzvan Burleanu l-a acuzat pe fostul mare internațional român Ionuț Lupescu, contracandidatul său la șefia FRF, că ar fi mințit când a afirmat câ și-a dat demisia de la UEFA pentru a candida la președinția Federației. În susținerea celor afirmate, Burleanu a prezentat un document semnat de secretarul general al UEFA, Theodore Theodoridis, în care se afirmă că Lupescu se află în concediu fără plată (leave of absence), nu a fost remunerat și nu are acces la sediul instituției. “Lupescu a mințit pe toată lumea, spunând că a demisionat de la UEFA pentru a veni să salveze fotbalul românesc. Am dovada că a mințit. Este un contract suspendat, un concediu fără plată, nicidecum o demisie. Astfel de lucruri apar când ai în ADN minciunea și trișarea”, a acuzat Răzvan Burleanu.

Replica lui Ionuț Lupescu nu a întârziat să apară. Într-o postare pe pagina oficială de Facebook, acesta a afirmat că Burleanu folosește jumătăți de adevăr pentru a crea false supoziții și că această procedură a fost recomandată de departamentul de resurse umane al UEFA: ”Ca de obicei, așa-zisele dezvăluiri bine împachetate, într-un stil politic de anii 50, ale președintelui FRF nu sunt altceva decât minciuni prin omisiune. Răzvan Burleanu s-a folosit de un răspuns punctual cerut de la UEFA pentru a evidenția, în stilul lui caracteristic, o supoziție falsă. Adevărul complet este următorul: pentru reprezentanții top management, demisia presupune o predare de gestiune care durează o perioadă de timp mai îndelungată. Din cauza intrării în competiția electorală, plecarea ireversibilă nu a mai putut fi finalizată. Singura soluție, în acest context, a fost inactivarea funcției până la definitivarea plecării. Aceasta a fost, de altfel, recomandarea departamentului de HR al UEFA”.

Jurnaliștii de la Gazeta Sporturilor au solicitat un punct de vedere oficial de la UEFA în legătură cu această speță. Răspunsul transmis de ofițerul de presă Thomas Giordano confirmă în totalitate declarațiile lui Lupescu: "UEFA confirmă că Ioan Lupescu, Director pentru Dezvoltare Tehnică, nu mai lucrează pentru noi. În momentul în care a hotărât să candideze la FRF, ne-a comunicat decizia sa de a demisiona. Pentru că n-a fost suficient timp pentru a finaliza toate formalitățile legate de întreruperea angajamentului său cu UEFA, departamentul nostru de resurse umane l-a pus pe Ionuț Lupescu în concediu fără plată. De la acea dată, 12 februarie 2018, domnul Lupescu nu a mai lucrat la UEFA, nu a mai fost plătit de UEFA și nu a mai avut acces în sediul UEFA”.

Ionuț Lupescu a reacționat printr-un comunicat de presă oficial: ”Este o nouă dovadă, dacă mai era nevoie de una, că domnul Burleanu minte cum respiră. Este în natura lui, așa îi este felul. La fel a mințit cu toate acuzațiile abjecte din această campanie, aruncate asupra mea, a familiei mele, a colegilor mei, a oamenilor de fotbal și a presei. Cu siguranță, membrii afiliați și-au dat seama cu cine au de a face și, în 18 aprilie, vor elimina definitiv din fotbalul românesc acest personaj fără pricepere și fără morală, ale cărui singure rezultate în mandatul său sunt atacarea oamenilor de fotbal și calomnierea concurenților electorali. AMR 5 zile!”

Atac fără precedent!

Vineri seară, jurnalistul Vlad Enăchescu l-a confruntat pe Răzvan Burleanu cu poziția oficială emisă de UEFA. Poziția președintelui FRF a fost cel puțin surprinzătoare: ”Dacă ați restrânge puțin imaginea pe acel mail veți vedea că sunt ghilimele. N-am văzut în viața mea un mail unde să fie ghilimele! Acest răspuns e unul foarte prietenesc. Minciuna rămâne minciună. Există vreo hârtie în care domnul Lupescu și-a dat demisia? Acesta pe care-l vedeți e un email mai mult decât prietenesc. Din punctul meu de vedere e la comandă. Uitați-vă la acele ghilimele. E ca și cum cineva ar fi dat acele vorbe înainte.”

Ulterior, UEFA a transmis o nouă reacție Gazetei Sporturilor infirmând sec spusele lui Burleanu: "Ghilimelele sunt puse pentru a semnala faptul că acela este răspunsul la întrebare. Și folosim ghilimele în fiecare zi".