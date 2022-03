Gafă de proporții la Moscova: rușii i-au impus sancțiuni tatălui lui Joe Biden, care este decedat

Jen Psaki, purtătorul de cuvânt al Casei Albe a ironizat sancțiunile impuse de Rusia președintelui Biden, spunând că s-ar putea să se fi strecurat o greșeală. ”Numele președintelui SUA este Joseph Robinett Biden Jr. Așa că s-ar putea ca Rusia să fi impus sancțiuni tatălui său, lăsați-l să se odihnească în pace! Niciunul dintre noi nu planificăm în perioada următoare să facem turism în Rusia. Niciunul dintre noi nu are conturi bancare pe care să nu le putem accesa.”

Reamintim că pe 15 martie, Rusia a impus sancțiuni mai multor oficiali americani ca răspuns la sancțiunile occidentale impuse Rusiei.

Pe lângă Joe Biden și Hillary Clinton, pe listă figurează secretarul de stat Antony Blinken, șeful Pentagonului Lloyd Austin, șefii de stat major Mark Millie, consilierul pentru securitate națională Jake Sullivan, directorul CIA William Burns, secretarul de presă Dzemsky White și fiul președintelui, Hunter Biden.

