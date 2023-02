Harry Styles a câştigat toate premiile la cele patru categorii la care a fost nominalizat la gala Brit Awards, care a avut loc sâmbătă, la Londra. Muzicianul în vârstă de 29 de ani a câştigat premiile la categoriile "cea mai bună melodie" - pentru "As It Was", care a rămas în top 10 săptămâni pe locul 1, "cel mai bun album" ("Harry’s House"), "cel mai bun act pop/R&B" şi controversatul premiu pentru "cel mai bun artist", anunță news.ro.

„Sunt foarte, foarte recunoscător pentru asta şi sunt foarte conştient pentru privilegiul de a fi aici, în această seară", a spus Styles în discursul de acceptare, dedicând premiul "artistul anului" unei liste de cântăreţe.

Styles, care a devenit faimos în show-ul de talente „The X Factor” ca membru al trupei One Direction, a câştigat săptămâna trecută două premii Grammy, inclusiv pe cel pentru "albumul anului".

„Noaptea aceasta a fost cu adevărat specială pentru mine... Mulţumesc mult pentru primirea acasă", a spus Styles, sâmbătă, după ce a câştigat trofeul pentru "cel mai bun album". „Sunt atât de, atât de mândru că sunt un artist britanic acolo, în lume. Sunt atât de mândru să fiu aici în seara asta, sărbătorind artiştii britanici şi muzică britanică".

O declaraţie de pe site-ul premiilor BRIT precizează că au fost introduse categorii neutre din punct de vedere al genului, aşa că artiştii au fost jurizaţi „numai după calitatea şi popularitatea muncii lor, şi nu despre cine sunt ei sau cum aleg să se identifice". Dar organizatorii „recunosc şi împărtăşesc dezamăgirea că nicio femeie nu este pe listă". „Un factor cheie este că, din păcate, au fost relativ puţine lansări de succes ale femeilor în 2022 în comparaţie cu cele ale bărbaţilor. Din cei 71 de artişti eligibili de pe lista lungă, doar 12 (17%) sunt femei".

Rockerii indie Wet Leg au câştigat premiul la categoria "group of the year" şi "best new artist".

Beyoncé a primit trofeul "international artist of the year" şi hitul ei „Break My Soul” a câştigat "international song of the year".

Lista câştigătorilor