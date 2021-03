Gala celei de-a 73-a ediţii a Primetime Emmy Awards va fi difuzată de CBS pe 19 septembrie. De asemenea, platforma de streaming Paramount Plus va transmite ceremonia la cerere, scrie site-ul revistei Variety.

Gazdele, producătorii şi locul de desfăşurare pentru gală va fi anunţat în curând, potrivit news.ro.

Citește și: Daniel Ghiță, atacat dur: ‘Când nu doarme, face circ! Dovada clară’

The Television Academy, instituţia care decernează aceste distincţii, trebuie să decidă şi cum va organiza premiile Creative Arts Emmy de anul acesta, dacă ceremonia se va desfăşura pe parcursul mai multor nopţi precum anul trecut sau va reveni la formatul obişnuit de două nopţi în weekendul dinaintea ceremoniei primetime.

Anul trecut, ABC a difuzat în mare parte virtual gala premiilor Emmy, cu Jimmy Kimmel gazdă şi câţiva prezentatori la Staples Center.

Nominalizările 2021 vor fi anunţate la 13 iulie.

Câştigătorii celei mai recente ceremonii Emmy Awards includ: „Schitt’s Creek”, primul serial care a câştigat fiecare dintre principalele premii la categoria comedie (inclusiv pentru interpretare - Eugene Levy, Daniel Levy, Catherine O’Hara şi Annie Murphy), „Watchmen” a câştigat patru trofee, „Succession” a fost desemnat „cel mai bun serial-dramă” iar cel mai bun actor într-o miniserie a fost desemnat Mark Ruffalo, pentru dublul-rol din „I Know This Much is True”.