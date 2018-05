Gălățeanul care a pierdut pariul cu Dragnea DEZVĂLUIE ce a discutat cu liderul PSD, departe de urechile presei

Gălățeanul Bogdan Lungu, cel care pierduse pariul cu Liviu Dragnea și care a onorat pariul cu liderul PSD, a dezvăluit ce a discutat cu Dragnea, după ce jurnaliștii au fost rugați să părăsească foișorul unde s-a ținut grătarul. Lungu a declarat că l-a întrebat pe Dragnea inclusiv despre dosarele penale și dacă îi este frică de pușcărie, însă liderul PSD ”a dat-o cotită”.

“Am rămas și eu surprins că Dragnea mai voia să stăm de vorbă după ce au plecat ziariștii. Mi-a zis că vrea să mai ținem legătura, că să îi dau adresa mea de e-mail, că poate ne mai găsim la o bere. I-am explicat că eu nu o să fiu în viața mea simpatizant al PSD și cu atât mai puțin al lui. La un moment dat, Dragnea mi-a spus că nu crede că va mai câștiga alegerile peste 2 ani. Probabil că se referea la alegerile parlamentare. L-am întrebat și despre procesele lui și dacă este pregătit să meargă la pușcărie. Aici a cam dat-o cotită, că și el ar vrea ca procesele să termine mai repede, că nu are nimic de ascuns… vrăjeală de-a lui, de pesedist bătrân. Eu nu am crezut o iotă din ce mi-a spus, că doar nu m-am tâmpit să am încredere în unul ca Dragnea. Am vrut doar să arăt că sunt om serios, că protestatarii #rezist se țin de cuvânt și asta am arătat. Atâta tot”, ne-a declarat Bogdan Lungu astăzi, după ce a ieșit de la întâlnirea cu Liviu Dragnea, informează Faramogul.ro.