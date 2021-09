Gala HOP a început - Căciuleanu: Concurenţii au avut un curaj extraordinar să se pregătească în condiţii dificile

Gala Tânărului Actor - HOP, ediţia cu numărul 24, s-a deschis joi seara, cu primii dansatori care au urcat pe scena Casei de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia pentru a-şi prezenta scenele alese, potrivit Agerpres

"E o bucurie să fim aici, pentru că ne-am găsit câte un cal alb, fiecare, şi călare pe acest cal alb am venit, vorbesc de tinerii actori care sunt minunaţi", a afirmat coregraful Gigi Căciuleanu, directorul artistic al galei, în deschiderea evenimentului.

El a spus că, deşi au fost vremuri dificile în care apropierea a fost mai dificilă din cauza condiţiilor sanitare, concurenţii s-au pregătit pe unde au putut şi au făcut-o chiar foarte bine."Concurenţii au avut un curaj extraordinar să se pregătească în condiţii dificile. Este al treilea an în care eu propun această temă a mişcării şi uite că au curajul să se vină. Bineînţeles că sunt actori. Nu le-am cerut să fie regizori, le-am cerut să fie actori, să gândească actoria, să-şi gândească existenţa pe scenă prin acea lupă a mişcării", a precizat Căciuleanu.Actriţa Ioana Bogăţan, director al Teatrului de Păpuşi "Prichindel" din Alba Iulia şi membru în juriul Galei HOP, a declarat, într-o conferinţă susţinută înaintea demarării evenimentului, că se bucură că a reuşit, împreună cu autorităţile locale, să aducă Gala Tânărului Actor la Alba Iulia.

Citește și: Fostul ministru Bodog NU FACE GREȘEALA lui Liviu Dragnea - Intrat pe mâna DNA...



"Eu am fost foarte bucuroasă că am reuşit să aduc această gală la Alba Iulia după ce, în urmă cu câţiva ani, când s-au sărbătorit 100 de ani de România, am avut Gala UNITER, am zis că n-ar strica să fie şi Gala HOP. Au fost şi câteva coincidenţe, eu am fost în juriul acestei gale începând cu ediţia de acum doi ani. Domnul Gigi Căciuleanu, directorul galei, m-a invitat din nou în juriu şi la această a treia ediţie condusă de dânsul, şi am zis să propun, atât Consiliului Judeţean Alba, cât şi UNITER, să facă această gală la Alba Iulia. (...) Gala începe azi, vor fi două zile de concurs plus gala de premiere din 4 septembrie, vom avea şi lansări de carte, doamna Rodica Mandache va avea o lansare, Ion Moldovan, el este un om de-al locului, pentru că el locuieşte la Blaj, avem şi un spectacol invitat - Jungla TEVE, cu Lari Giorgescu şi Alina Petrică, şi nu în ultimul rând, în închidere, maestrul Gigi Căciuleanu va avea un spectacol al dânsului pe texte de Caragiale, pentru că tema de anul acesta este Caragiale. Dacă anul trecut a fost Shakespeare, anul acesta ne întâlnim cu texte din Caragiale, într-o combinaţie de dans şi teatru", a declarat Ioana Bogăţan.



Tot în conferinţă de presă, managerul Teatrului Teatrului de Păpuşi "Prichindel" a amintit că pe 1 septembrie s-au sărbătorit şi 69 de ani de activitate ai instituţiei pe care o conduce.



"Teatrul s-a înfiinţat în 1952 şi anul acesta am împlinit 69 de ani de activitate. Împreună cu publicul din Alba Iulia ne-am bucurat de nişte expoziţii pe care le-am făcut în câteva locuri din incinta teatrului, mai exact în foaier, în sala de repetiţii şi pe scenă, şi în timp ce se vizita am făcut şi mici demonstraţii de mânuire cu copiii, un fel de lecţii de teatru cum le spunem noi, copiii au primit şi o carte - am avut partener Biblioteca Judeţeană 'Lucian Blaga' din Alba Iulia - şi ne-am bucurat împreună de această zi a teatrului. Am zis că este important pentru ei să nu vadă doar un spectacol la teatrul de păpuşi, e important să vadă personajele, cum se construiesc, să facă diferenţa între regizor şi scenograf, pentru că altfel văd un spectacol în momentul în care noi reuşim să le facem această educaţie despre teatru şi despre ceea ce înseamnă un spectacol de teatru", a declarat managerul.



În prima zi a Galei HOP pe scenă au urcat opt actori, la secţiunea Individual, şi au fost prezentate trei spectacole la secţiunea Grup.



Concursul a fost deschis de Ileana Ursu care a prezentat "Poem mişcat despre cum ai omorât tu tot ceea ce iubesc eu" după "Năpasta" de I.L. Caragiale. Au urmat Marin Lupanciuc cu "Mă crezi?" după "O noapte furtunoasă", Diana Raluca Amitroaie cu "Adrisantul Necnoscut" după "Cum se înţeleg ţăranii", "O noapte furtunoasă" şi "O scrisoare pierdută", Andrada Oltean cu "Pentru faptă răsplată" după "Năpasta", Petru Mărginean cu "Repaus" după "Repausul duminical" şi "Politică", Patricia Gavril" cu "Autoportret", Oana Tudoran cu "Acasă" după "Năpasta", Alina Mişoc cu "Şi eu ce fac?" după "O noapte furtunoasă", "O scrisoare pierdută", "D-ale Carnavalului".



La secţiunea Grup au intrat în concurs spectacolele:



* "Memento uMori", cu Cezara Creţu, Andrada Oltean, Alis Pelle, absolvenţi ai Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu şi Vlad Pelin, absolvent al Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale", Bucureşti;



* "D'ale lu'Aghiuţă", cu Stela Cora, Andrei Cristea şi Lăcrămioara Soare, absolvenţi ai Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale", Bucureşti;



* "Cazul Broaştelor", cu Alexandru Cruceru şi Sonia Kalman, absolvenţi ai Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale", Bucureşti şi Crăiţa Mladinovici, absolventă a Universităţii Hyperion din Bucureşti.



Tema celei de-a 24-a ediţii a Galei Tânărului Actor HOP este "Teatru coregrafic. DansActorul ca fenomen al teatrului actual", iar motto-ul este "Caragiale - o lume în mişcare".



În cea de-a doua zi a concursului vor urca pe scenă, la secţiunea Individual, Andreea Moustache, Toni Gheorghe şi Oana Antonovici, iar la secţiunea Grup vor fi prezentate spectacolele:



* "Cetăţeni Turmentaţi", regia Norbert Boda, cu Alexandru Chindriş, George Olar, Irina Sibef şi Maria Teişanu, absolvenţi ai Universităţii "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca;



* "Năpatima", cu Eugeniu Cozma şi Oana Zara, absolvenţi ai Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale", Bucureşti.



Juriul care va decide câştigătorii premiilor îi are în componenţă pe Ioana Bogăţan - actriţă, Mihai Constantin - actor, Rodica Mandache- actriţă, Alan Monşicov-Vutcărău - actriţă şi Vava Ştefănescu - coregrafă şi dansatoare.



În afara concursului va fi prezentate spectacolele "Jungla TEVE" de Gigi Căciuleanu, cu Lari Giorgescu şi Alina Petrică, producţie a Teatrului Dramaturgilor Români din Bucureşti, şi "'A fi Şi a nu fi'.CARAGIALE, un MEREU ALTUL" de şi cu Gigi Căciuleanu.



Pe parcursul galei, în holul Casei de Cultură a Studenţilor este prezentată expoziţia "DansActorul ca fenomen. Punct" a artistului fotograf Mircea Albuţiu.