Gala premiilor AFAN - Care vârfurile fotbalului românesc

Asociația Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori din România (AFAN) a anunțat, luni, câștigătorii Premiilor AFAN 2020, acordate pentru sezonul 2019-2020. Premiul pentru cel mai bun fotbalist i-a revenit lui Denis Man, iar titlul de cel mai bun fotbalist străin din România, lui Paolo Vinicius.

„A fost un an dificil pentru toată lumea, inclusiv pentru lumea sportului, astfel încât avem o satisfacție în plus că am reușit să strângem rândurile și să îi alegem și de această dată pe cei mai buni. Sunt singurele premii de sport decise chiar de sportivi, iar AFAN își întărește astfel misiunea de a fi alături de ei, mai ales la greu”, se arată în comunicatul făcut public pe site-ul afan.ro.

Clasamentul final al premiilor AFAN 2020 a fost stabilit prin vot online de către fotbaliștii din primele două ligi, respectiv fotbalistele din prima ligă, alături de biroul executiv și echipa AFAN.

Trofeul pentru cel mai bun fotbalist al sezonului trecut i-a fost acordat, conform voturilor, lui Dennis Man (FCSB/Parma), cel care a și fost „răsplătit” recent pentru performanțele lui cu un transfer în Serie A, la Parma. Man este și cel mai bun fotbalist U21.

Cel mai bun 11 al sezonului 2019-20 a fost ales următorul: Bălgrădean – Crețu, Vinicius, Burcă, Camora – Olaru, Cicâldău, Moruțan – Man, Koljic, Coman.

Cel mai bun fotbalist din liga a doua a fost ales Ovidiu Herea, iar fotbalistul străin al sezonului este Paolo Vinicius.

În fotbalul feminin, premiantele sezonului sunt Margarita Panova (portar), Teodora Meluță (fundaș), Mihaela Ciolacu (mijlocaș), respectiv Laura Rus (atacant).

Cel mai bun jucător de futsal a fost în 2019-20 Mimi Stoica.

La capitolul antrenori, primesc trofeele Dan Petrescu, pentru performanțele cu CFR Cluj din Liga 1 și Europa League, respectiv Laszlo Balint, pentru reușitele cu UTA din liga a doua.

Cel mai bun arbitru român a fost ales Ovidiu Hațegan, iar cel mai bun conducător de club a fost desemnat Cornel Șfaițer, actualmente la Sepsi OSK.

Lista câștigătorilor:

Cel mai bun 11: Portar: Cristian Bălgradean, Fundași: Valentin Crețu, Paolo Vinicius, Andrei Burcă, Mario Camora; Mijlocași: Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Olimpiu Moruțan; Atacanți: Dennis Man, Elvir Koljic, Florinel Coman.

Cel mai bun fotbalist Liga 2: Ovidiu Herea

Cel mai bun fotbalist U21: Dennis Man

Cel mai bun fotbalist străin din România: Paolo Vinicius

Cel mai bun fotbalist din România: Dennis Man

Cel mai bun antrenor din Liga 1: Dan Petrescu

Cel mai bun antrenor din Liga 2: Laszlo Balint

Cel mai bun portar (fotbal feminin): Margarita Panova

Cel mai bun fundaș (fotbal feminin): Teodora Meluță

Cel mai bun mijlocaș (fotbal feminin): Mihaela Ciolacu

Cel mai bun atacant (fotbal feminin): Laura Rus

Cel mai bun jucător de futsal Mimi Stoica

Cel mai bun arbitru: Ovidiu Hațegan

Cel mai bun conducător de club: Cornel Șfaițer.