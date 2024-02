Gala Premiilor Grammy a înregistrat o audienţă de 16,9 milioane de telespectatori, în creştere cu 34% faţă de anul trecut

Cea de-a 66-a ediţie a Premiilor Grammy a înregistrat, duminică, într-un spectacol plin de suprize, o audienţă de 16,9 milioane de telespectatori, scrie Variety, potrivit news.ro.

Acest lucru marchează o îmbunătăţire de 34% faţă de spectacolul de anul trecut, care a atins 12,4 milioane de telespectatori în medie, şi cea mai urmărită ceremonie Grammy din 2020 încoace. (Aceste cifre sunt calculate atât din măsurătorile Nielsen privind vizionările liniare pe CBS, cât şi din datele proprii ale Paramount Global privind transmisiunile pe Paramount+, CBS.com şi aplicaţia CBS).

În plus, Paramount+ a înregistrat cea mai mare audienţă la Grammy din toate timpurile, cu 173% mai multe stream-uri decât în 2023.

Cu 18,3 milioane de telespectatori, cel mai urmărit sfert de oră al show-ului a început la ora 21.45, timp în care Stevie Wonder, Annie Lennox, Jon Batiste şi Fantasia Barrino au condus segmentul In Memoriam.

Alte momente importante ale spectacolului de duminică au inclus prima apariţie publică a lui Tracy Chapman după mai mulţi ani, căreia i s-a alăturat Luke Combs pentru a cânta melodia sa de succes "Fast Car"; prima reprezentaţie a lui Joni Mitchell la Premiile Grammy; Celine Dion a surprins mulţimea prezentând premiul pentru "Albumul anului" la mai bine de un an după ce şi-a dezvăluit diagnosticul de sindromul "Stiff Person Syndrome"; şi Taylor Swift şi-a anunţat viitorul album "The Tortured Poets Department".

Trevor Noah a fost gazda premiilor Grammy pentru al patrulea an consecutiv. Compania Fulwell 73 a produs spectacolul pentru Recording Academy. Ben Winston a fost producător executiv alături de Raj Kapoor şi Jesse Collins.

NBCUniversal a obţinut, de asemenea, câteva victorii duminică: "E! Grammys Live From the Red Carpet" a avut cea mai mare audienţă din 2017 încoace, cu 1,5 milioane de telespectatori. Pre-show-ul "Live from E! Countdown to the Grammys" şi post-show-ul "Live from E! Grammys After Party" au atins cele mai mari audienţe din 2020.