Gala Premiilor UNITER 2022| Marcel Iureş, omagiu lui Ion Caramitru: 'Sunt oameni care, îşi dau sau nu seama, au în buzunarele lor binele făcut de Pino'

Gala Premiilor UNITER 2022, ediţia a 30-a, care anul acesta îi este dedicată lui Ion Caramitru, are loc la Palatul Culturii din Bistriţa. Lóránd Váta şi Nicoleta Lefter au fost desemnaţi cei mai buni actori în roluri principale, iar pentru roluri secundare cei mai buni au fost Csaba László şi Gabriela Popescu. Prezentatorii spectacolului, regizat de Radu Afrim, sunt actorii Raluca Aprodu şi Emilian Oprea.

Gala este transmisă în direct, pe TVR 1, TVR Internaţional, TVR Moldova şi la Radio România Cultural. Online poate fi urmărită pe www.uniter.ro şi www.tvr.ro.

Trupa Iarba Fiarelor asigură coloana sonoră a spectacolului. Ada Milea a fost prezentă la gală cu un scurt recital.

După un moment de dans, regizat pe vocea lui Ion Caramitru recitând Eminescu, Marcel Iureş i-a adus un omagiu marelui om de teatru care a primit Premiul de Excelenţă - In memoriam: „În ‘81, când am ajuns la Bulandra, era răsfăţatul teatrelor şi al ecranelor. Avea o inimă cât tot oraşul Bucureşti, avea un simţ al dreptăţii mai tare decât orice, îl scotea din minţi nedreptatea. Am jucat cu el, am avut ocazia şi onoarea, am fost Horatio în ‘Hamletul’ lui şi după ‘90 a stat un pic în ceţurile acelea reci şi confuze şi care nu erau pentru el, a coborât de acolo, pentru că n-asculta de nimeni, decât de Dumnezeu, şi de bunul simţ, şi de limba română, şi a făcut bine chiar şi împotriva incendiatorilor. Sunt oameni care, îşi dau sau nu seama, au în buzunarele lor binele făcut de Pino, care după mintea mea n-a murit. Azi-dimineaţă, m-am gândit să-i dau telefon şi să-i spun ce i-ar plăcea lui să zic. Numărul lui era acolo. Deci, n-a murit. Ultima mea replică din Hamlet era: „Şi noapte bună, dulce prinţ! Acum, pot să spun: Salutare, băiete!”.

"Dedic acest premiu colegilor mei, atât celor din staful tehnic, cât şi celor din cel artistic", a spus actorul Csaba László, premiat pentru cel mai bun rol secundar, Zita Szilveszter, din spectacolul „Grand Hotel Pasărea Retro”, textul şi regia Radu Afrim, Teatrul Naţional Târgu-Mureş - Compania "Tompa Miklós", potrivit News.ro.

Premiul pentru dezvoltarea spectacolului de musical în România i-a revenit lui Răzvan Mazilu. "Mă bucur că gala UNITER de anul acesta stă sub semnul tineretului şi speranţei”. Acest premiu aparţine şi se datorează celor care au fost alături de mine în toate aceste proiecte, trupelor de actori care m-au urmat, actori din provincie sau din Bucureşti, tuturor echipelor de artişti, scenografi, light-designeri, sunetişti, echipelor tehnice, şi directorilor de teatre care m-au chemat”, a spus regizorul.

Mircea Bravo i-a înmânat premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar Gabrielei Popescu pentru rolul Fraulein Schneider din spectacolul "Cabaret", libretul de Joe Masteroff, după piesa lui John Van Druten şi povestirile lui Christopher Isherwood, regia, coregrafia şi costumele Răzvan Mazilu, Teatrul Odeon Bucureşti. "Un premiu este o bucurie la orice vârstă", a spus actriţa.

Virgil Ogăşanu, recompensat cu premiul UNITER pentru întreaga activitate, a spus cu voce răguşită: "Vreau să mulţumesc publicului care a stat cu noi, în frig, la Teatrul Bulandra".

Lucian Romaşcanu, ministrul Culturii: "Îmi doresc ca în curând şi Bistriţa să beneficieze de un teatru".

"Melancolia şi recunoştinţa noastră pentru cel care a fost Ion Caramitru, model, om de cultură, iniţiatorul acestei galei, întru valoare, indiferent de vârstă, întru reverenţă pentru valorile teatrului românesc de ieri, de azi, de mâine. Este greu ca la a 30-a ediţie să fim fără el. Ne-a fost reper, partener, a ţinut la polemici şi a fost slujitorul cuvântului", a fost omagiul Marinei Constantinescu, care a acordat premiul pentru cel mai bun actor în rol principal lui Lóránd Váta pentru rolul Lopahin Iermolai Alexeevici din spectacolul „Livada de vişini” de A.P. Cehov, regia Yuri Kordonsky, Teatrul Maghiar de Stat Cluj.

"Eu ştiu că am făcut un rol bun, ştiu de la public şi de la critici. Dar sunt atât de mulţi actori buni în ţara asta...", a spus actorul uimit că a fost ales. "Teatrul trebuie făcut cu dragoste, cu empatie şi cu onestitate şi la Cluj am colegi de al care zilnic primesc aceste valori".

Ioan Turc, primarul municipiului Bistriţa, alături de Mirela Oprişor, a acordat premiul pentru cea mai bună actriţă în rol principal: Nicoleta Lefter pentru rolul Svetlana Allilueva din spectacolul „Aici Moscova” de Iulia Pospelova, regia Catinca Drăgănescu, unteatru Bucureşti.

Dana Dogaru a primit premiul UNITER pentru întreaga activitate: "Nu mă aşteptam la acest premiu, dar când am înţeles că este o gală consacrată tineretului, m-am gândit că nu trebuie să lipsesc", a spus marea actriţă, mulţumind profesorilor, colegilor şi familiei.

Principesa Sofia a României a acordat premiul pentru „Cea mai bună piesă românească a anului 2021”, program susţinut încă de la primele ediţii de Casa Regală a României, Oanei Hodade cu „Scene din viaţa familiei Stuck“.

Conform statutului Uniunii Teatrale din România, Senatul UNITER - Consiliul Director acordă în cadrul Galei Premiilor UNITER, Premiul de Excelenţă, Premiile pentru Întreaga Activitate şi Premiile Speciale.

Premii speciale

Premiul pentru valoarea proiectului original „Hektomeron”, iniţiat de Vlad Drăgulescu la Teatrul Naţional "Marin Sorescu" Craiova

Premiul pentru creativitatea video design-ului şi mapping-ului în spectacolul "Plugarul şi Moartea", dramatizarea şi regia Silviu Purcărete, de la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi: Andrei Cozlac

Premiul pentru rolul educativ al proiectului de teatru şi muzică "Clasic e fantastic" - copilăria marilor muzicieni a revenit Irinei Sârbu şi Monicăi Ciută.

Premiul pentru susţinerea constantă a tinerilor regizori prin proiectul „Comedia ţine la TINEri” de la Sala Nouă a Teatrului de Comedie Bucureşti

Juriul de nominalizări a fost alcătuit din criticii de teatru Alina Epîngeac, Doina Papp şi Maria Zărnescu.

Spectacolele care au intrat în atenţia juriului sunt cele care au avut premiera în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2021.

Lista nominalizărilor şi a câştigătorilor pentru anul teatral 2021:

Cel mai bun spectacol

• „Hoţii”, scenariul dramatic după piesa lui Friedrich Schiller de Réka Dunkler şi Florin Vidamski, regia Florin Vidamski, Teatrul „Tomcsa Sándor” Odorheiu Secuiesc

• „Macbett” de Eugène Ionesco, regia Silviu Purcărete, Teatrul Maghiar de Stat Cluj

• „Plugarul şi Moartea” de Johannes von Tepl, dramatizarea şi regia Silviu Purcărete, Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi

Cea mai bună regie

• Balázs Benő Fehér pentru regia spectacolului „Iarba roşie” de Boris Vian, Teatrul Naţional Târgu-Mureş – Compania „Tompa Miklós”

• Radu Iacoban pentru regia spectacolului „Viţelul de aur” de Ilf şi Petrov, Teatrul „Maria Filotti”, Brăila

• Horia Suru pentru regia integralei „Trilogia Minelor” de Csaba Székely, Teatrul Dramaturgilor Români, Bucureşti

Cea mai bună scenografie

• Cosmin Florea pentru scenografia spectacolului „Trei piese triste”, după Maurice Maeterlinck, scenariul şi regia Radu Afrim, Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi

• Cristina Milea pentru scenografia spectacolului „Steaua fără nume”, adaptare după Mihail Sebastian, regia Cristian Ban, Teatrul „Maria Filotti” Brăila

• Matej Sýkora pentru decorul spectacolului „Hoţii”, scenariul dramatic după piesa lui Friedrich Schiller de Réka Dunkler şi Florin Vidamski, regia Florin Vidamski, Teatrul „Tomcsa Sándor” Odorheiu Secuiesc

Cel mai bun actor în rol principal

• Tudor Cucu Dumitrescu pentru rolul Alan Strang din spectacolul „Equus” de Peter Shaffer, direcţia de scenă Victor Ioan Frunză, Teatrul „Stela Popescu”, Bucureşti

• Marius Turdeanu pentru rolul Verşinin Alexandr Ignatievici din spectacolul „Trei surori” de A.P. Cehov, regia Andrei şi Andreea Grosu, Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu

• Lóránd Váta pentru rolul Lopahin Iermolai Alexeevici din spectacolul „Livada de vişini” de A.P. Cehov, regia Yuri Kordonsky, Teatrul Maghiar de Stat Cluj

Cea mai bună actriţă în rol principal

• Diana Buluga pentru rolul Andreea Tomuţă din spectacolul „Nu mai ţine linia ocupată” de Alexandra Felseghi, regia Adina Lazăr, Teatrul Naţional Cluj-Napoca

• Nicoleta Lefter pentru rolul Svetlana Allilueva din spectacolul „Aici Moscova” de Iulia Pospelova, regia Catinca Drăgănescu, unteatru Bucureşti

• Ana Bianca Popescu pentru rolul Maria din spectacolul „Maria de Buenos Aires”, regia, coregrafia şi costumele Răzvan Mazilu, Teatrelli Bucureşti

Cel mai bun actor în rol secundar

• Csaba László pentru rolul Zita Szilveszter din spectacolul „Grand Hotel Pasărea Retro”, textul şi regia Radu Afrim, Teatrul Naţional Târgu-Mureş - Compania „Tompa Miklós”

• Bogdan Nechifor pentru rolurile din integrala „Trilogia Minelor” de Csaba Székely, regia Horia Suru, Teatrul Dramaturgilor Români, Bucureşti

• Vlad Udrescu pentru rolurile din spectacolul „câine cu om. câine fără om”, texte de Lia Bugnar, Dan Coman, Simona Goşu, Maria Manolescu, Oana Pellea, Radu Tudoran şi Radu Afrim, regia, video şi universul sonor Radu Afrim, Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova

Cea mai bună actriţă în rol secundar

• Silvana Negruţiu pentru rolurile din spectacolul „Disco '89: Cele 7 morţi ale Mihaelei Runceanu”, textul şi regia Catinca Drăgănescu, Apollo 111 Bucureşti

• Gabriela Popescu pentru rolul Fraulein Schneider din spectacolul „Cabaret”, libretul de Joe Masteroff, după piesa lui John Van Druten şi povestirile lui Christopher Isherwood, regia, coregrafia şi costumele Răzvan Mazilu, Teatrul Odeon Bucureşti

• Tamara Popescu pentru rolurile din spectacolul „câine cu om. câine fără om”, texte de Lia Bugnar, Dan Coman, Simona Goşu, Maria Manolescu, Oana Pellea, Radu Tudoran şi Radu Afrim, regia, video şi universul sonor Radu Afrim, Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova

Critică teatrală

• Călin Ciobotari

• Anca Haţiegan

• Cristina Modreanu

Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic

• „Cazul Tudor Vladimirescu”, scenariul şi regia artistică Gavriil Pinte, Societatea Română de Radiodifuziune şi Teatrul „Elvira Godeanu” Târgu Jiu

• „Radio Noir. Povestiri poliţiste”, dramatizarea radiofonică şi regia artistică Mihnea Chelaru, Societatea Română de Radiodifuziune

• „Un secol de teatru românesc la Chişinău – Revanşa memoriei interzise”, scenariul Mariana Onceanu, adaptarea radiofonică Magda Duţu, regia artistică Petru Hadârcă, Societatea Română de Radiodifuziune

Cel mai bun spectacol de teatru TV / teleplay

• „Mantaua”, după Nikolai V. Gogol, regia Alexandru Lustig, TVR1

• „Repetiţie de seară” de Csaba Kiss, regia Csaba Kiss şi Daniel Şerbănică, Casa de Producţie TVR

• „Ziua Z” de Ionuţ Sociu, regia Bobi Pricop, Teatrul de Stat Constanţa

Debut

• Oana Jipa pentru rolul Connie din spectacolul „Efecte secundare” de Lucy Prebble, regia Vlad Bălan, unteatru Bucureşti

• Irisz Kovacs pentru regia spectacolului „8 taţi” de Tina Müller, Teatrul de Stat Constanţa

• Réka Oláh şi Fanny Nagy pentru scenografia spectacolului de teatru-vitrină „Pe perioadă nedeterminată”, regia Vladimir Anton, Teatrul "Tomcsa Sándor" Odorheiu Secuiesc

Pe baza propunerilor primite din partea teatrelor şi a propunerilor membrilor Senatului UNITER, în şedinţa din data de 14 martie, Senatul a acordat următoarele premii: