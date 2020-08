Gala Tânărului Actor - HOP: UNITER a anunţat juriul concursului

Regizorii Andrei şi Andreea Grosu şi actriţa Ioana Bogăţan vor face parte din juriul de concurs al celei de-a XXIII-a ediţii a Galei Tânărului Actor - HOP, informează UNITER într-un comunicat transmis, marţi, AGERPRES.

Din juriu vor mai face parte Adrian Batista - regizor şi producător TV, Silvia Ghiaţă - producător TV şi Ileana Lucaciu - critic de teatru.Cei 24 de actori aflaţi în competiţia finală vor concura pentru Premiul "Ştefan Iordache", marele premiu al Galei HOP, Premiul pentru cea mai bună actriţă, secţiunea individual, Premiul pentru cel mai bun actor, secţiunea individual, Premiul "Cornel Todea" pentru cea mai bună trupă de actori şi Premiul "Sică Alexandrescu", premiu special al juriului.Gala Tânărului Actor HOP, eveniment dedicat promovării tinerilor actori, este organizat pentru prima dată în Bucureşti. Concursul se va desfăşura în perioada 3 - 6 septembrie la Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" din Bucureşti, în aer liber, în spaţiul Amfiteatru.Publicul este aşteptat să urmărească transmisia livestreaming a celor trei zile concurs pe site-ul Galei HOP www.galahop.uniter.ro şi să-şi voteze favoriţii online. Premiul Publicului va fi anunţat în cadrul festivităţii de decernare a premiilor, duminică, 6 septembrie.Gigi Căciuleanu este directorul artistic al Galei HOP din acest an. Tema evenimentului este "Teatru coregrafic. DansActorul ca fenomen al teatrului actual", iar motto-ul ediţiei este "'ZIS ŞI FĂCUT', proiectarea vorbei şi a corpului în spaţiu".Prima ediţie evenimentului a avut loc în anul 1998, sub direcţia regizorului Cornel Todea, pe care a exercitat-o până în anul 2012.În perioada 2013 - 2015, direcţia artistică a evenimentului i-a revenit regizorului Radu Afrim, iar între 2016 şi 2018 Gala HOP s-a desfăşurat sub bagheta profesorului şi actorului Miklos Bacs.În 2019, dansatorul şi coregraful Gigi Căciuleanu a preluat direcţia artistică a concursului, care este deschis tuturor absolvenţilor facultăţilor de teatru din ţară.